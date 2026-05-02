Un agente fuera de servicio reduce a un hombre que agredía a su pareja en Alicante

El pasado 12 de abril, un hombre de 74 años fue detenido por la Policía Nacional por agredir a su mujer, de la misma edad. Un agente fuera de servicio lo redujo en pleno ataque.

Los hechos ocurrieron en la vivienda del matrimonio, en Dénia (Alicante), donde la policía accedió al interior al escuchar los gritos de la víctima. El mismo agente que redujo al hombre fue quien escuchó los gritos desde la calle. Al entrar al domicilio, ya que la puerta estaba abierta, vio cómo el agresor golpeaba en la cara a la mujer, quien estaba sangrando y acurrucada en un sofá, según la información avanzada por el digital del Levante-EMV y confirmada por EFE.

El policía, adscrito a la unidad de familia, se identificó como agente y redujo al agresor, que fue detenido, mientras que la mujer fue trasladada a un centro sanitario por una ambulancia, según las fuentes.

Joven de 26 años intenta estrangular a su pareja

Este viernes, 1 de mayo, un joven de 26 años fue detenido por intentar estrangular a su novia en San Sebastián (País Vasco). La Ertzaintza accedió al interior de la vivienda en el momento en el que el acusado la estaba estrangulando, según informó el Departamento vasco de Seguridad a EFE.

Fue sobre las 03.10 horas de la madrugada cuando llegó la llamada alertando de que un hombre estaba gritando a una mujer. Las autoridades se desplazaron de manera inmediata al lugar y, al acceder, encontraron al joven en una habitación encima de la víctima, estrangulándola. Rápidamente, los agentes frenaron la agresión y pusieron a salvo a la joven, que estaba semiinconsciente.

La víctima fue trasladada a un centro médico donde ya ha sido atendida y dada de alta. Por su parte, el agresor se encuentra detenido como presunto autor de intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género. Se encuentra en dependencias policiales.

En caso de sufrir un agresión por violencia de género saben que pueden llamar al 016. No deja rastro en la factura del teléfono, pero sí tiene que borrarse del listado de llamadas.

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