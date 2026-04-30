Antena 3 Noticias suma 76 meses de liderazgo, con su mejor abril en 4 años

Antena 3 vuelve a firmar en abril un mes imbatible en audiencias y reafirma su liderazgo absoluto en televisión, alcanzando ya 21 meses consecutivos como la cadena más vista. Con un 12,6% de cuota de pantalla, consolida su posición frente a la caída de sus competidores y amplía distancias: aventaja en 1 punto a la siguiente cadena, la mayor diferencia desde septiembre, y en 3,5 puntos a su inmediato rival, la mayor brecha en un mes de abril de los últimos 30 años, desde 1996. Una vez más, la fortaleza de su programación se impone de la mañana a la noche, con los informativos, programas y la serie diaria más vistos de la televisión.

Informativos líderes

Antena 3 Noticias encadena 76 meses de liderazgo consecutivo (desde enero de 2020), reforzando su papel como referente informativo. Crece y logra su mejor abril en 4 años, situándose a 10,5 puntos de ventaja sobre su competidor privado. Cuenta con los informativos más vistos de la televisión.

Antena 3 Noticias 1, informativo presentado y dirigido por Sandra Golpe, mantiene su dominio y alcanza 99 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018), firmando su mejor abril en 20 años (desde 2006). Es el contenido más visto y con mayor cuota de la televisión, superando en 14,1 puntos a su inmediato competidor.

El informativo dirigido y presentado por Vicente Vallés, Antena 3 Noticias 2, suma 69 meses de liderazgo en el prime time (desde agosto de 2020), con su mejor abril en dos años. Conserva una ventaja de casi 10 puntos sobre su rival directo.

Antena 3 Noticias Fin de Semana acumula también 69 meses como la opción informativa más vista del fin de semana. Destaca su primera edición, líder durante 69 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos, siendo nuevamente el informativo más visto del fin de semana y alcanzando su mejor abril desde 2007, 19 años

'Noticias de la mañana' se mantiene como el informativo matinal más visto y líder privado en su franja, con 4,7 puntos de ventaja sobre su competidor directo. Antena 3 Deportes continúa siendo la referencia en información deportiva, liderando con todas sus ediciones

'Espejo Público' lidera su franja entre las cadenas privadas, con una ventaja de +0,5 puntos sobre su rival directo. Entre las 8:55 y las 11:00 horas alcanza su mejor seguimiento con un 13,4% de cuota, situándose a 1,1 puntos de su inmediato competidor y consolidándose como la opción privada líder.

Líder en entretenimiento y ficción

En abril, Antena 3 refuerza su incontestable liderazgo en entretenimiento al situar los cinco programas más vistos de toda la televisión: 'El Hormiguero', 'Tu cara me suena', 'Pasapalabra', 'La ruleta de la suerte' y 'Una fiesta de muerte', todos ellos líderes indiscutibles. La cadena mantiene así el liderazgo diario en entretenimiento con 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', 'La ruleta de la suerte', 'Pasapalabra' y 'El Hormiguero'. Además, destacan sus grandes apuestas del mes: 'Tu cara me suena' lidera la noche de los viernes tras convertirse en el mejor estreno de la temporada en televisión; 'Mask Singer: adivina quién canta' se impone en la noche de los miércoles; y 'Una fiesta de muerte' toma el relevo de 'Atrapa un millón' en la noche de los sábados.

En ficción, 'Sueños de libertad' firma un mes extraordinario al igualar su mejor cuota histórica y alcanzar la mayor distancia de su historia frente a su competidor privado, además de la más alta de la temporada respecto a la cadena pública. 'Perdiendo el juicio' se consolida como uno de los éxitos del curso con una media del 10% de cuota, mientras que '¿A qué estás esperando?' recoge su testigo en la noche de los jueves.

Atresmedia, grupo líder

Atresmedia vuelve a situarse como el grupo líder de audiencia, pese a contar con un canal menos que su competidor, encadenando 36 meses consecutivos en primera posición y logrando en abril la mayor distancia con su rival desde 2022, con +2,2 puntos.

Por su parte, laSexta se mantiene por delante de su competidor con un 6% de cuota de pantalla en abril, repitiendo como la tercera cadena privada más vista de España. El mes ha estado marcado por hitos relevantes: 'El Intermedio' celebra sus 20 años con su mejor dato mensual en casi dos años y su mes más visto en año y medio, superando además a su competidor directo; y el estreno de dos formatos destacados, 'Cara al show con Marc Giró' y 'La noche de Aimar', que han llegado a las noches de martes y miércoles, respectivamente.

En cuanto a las temáticas, Nova sube y sigue siendo la cadena femenina líder, además de tener las series temáticas más vistas, consiguiendo el top 6, y de liderar el consumo en diferido entre esta oferta; Neox también crece y sigue despuntando en jóvenes y los

espectadores de 25 a 44 años; Mega triunfa otro mes con 'El Chiringuito de Jugones' y Atreseries continúa como la cadena de nueva creación líder.

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