Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Motor

Muere Alex Zanardi, expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico, a los 59 años

Zanardi estuvo en coma en 1993, le amputaron las piernas en 2001 y volvió a sufrir otro grave accidente en 2020 del que nunca se recuperó.

Alex Zanardi en una imagen de archivo

Alex Zanardi en una imagen de archivoEFE

Publicidad

Alex Zanardi, quien fuera piloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico, falleció este pasado viernes 1 de mayo a los 59 años. "Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo. Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo", dice el mensaje de su familia.

Perdió las dos piernas en un accidente en 2001

Zanardi fue considerado un ejemplo en lo deportivo y en la faceta de superación personal, especialmente después del grave accidente en una carrera de Fórmula 1 CART en 2001 por el que perdió ambas piernas después de que un piloto chocara contra él a 320km/h.

Estuvo en coma por otro accidente en Spa

Casi una década antes sufrió otro grave accidente en Spa 1993 conduciendo un Lotus F1 que le dejó en coma inducido: "Mi corazón se detuvo siete veces, un sacerdote me dio la última extrema unción. Si tuviera que encontrar una palabra, la más cercana sería milagro", dijo tras despertar contra todo pronóstico.

Este giro en su vida profesional no le impidió seguir compitiendo a nivel deportivo, ya años después se proclamó cuatro veces campeón paralímpico en ciclismo adaptado en Londres 2012 y Rio 2016, entre otras conquistas como el Maratón de Nueva York. Eso sí, en 2020 sufrió otro accidente, esta vez en la Obiettivo Tricolor, tras chocar contra un camión que volvió a dejarle en coma con un grave traumatismo craneal y lesiones neurológicas. Salió del hospital al año y medio y hasta entonces no se había recuperado completamente.

La despedida del deporte mundial: F1, Milan... e incluso Giorgia Meloni

Un fallecimiento del que se ha hecho eco gran parte del deporte mundial ya que la FIA, la F1, el Milan, otros equipos italianos e incluso la presidenta Giorgia Meloni han querido presentar sus respetos con mensajes en sus respectivas redes sociales.

"La FIA lamenta profundamente la noticia del fallecimiento de Alex Zanardi, el ex piloto de Fórmula 1, bicampeón de CART, cuyo viaje desde un accidente que cambió su vida hasta convertirse en medallista de oro en los Juegos Paralímpicos lo convirtió en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo perdurable de coraje y determinación", ha lamentado la FIA en un comunicado en X.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Paula Badosa: "Es el momento más duro de mi carrera. En el que quizá tengo más miedos"

Paula Badosa: "Es el momento más duro de mi carrera. En el que quizá tengo más miedos"

Publicidad

Deportes

Alex Zanardi en una imagen de archivo

Muere Alex Zanardi, expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico, a los 59 años

Le Normand presenta su primer libro: "Hay un camino de dudas y miedos que no todo el mundo ve"

Le Normand presenta su primer libro: "Hay un camino de dudas y miedos que no todo el mundo ve"

Fernando Alonso en Miami

Fernando Alonso: "¿Cambiar pañales? Tiene que estar por debajo de los 30 segundos"

Imagen del papa León XIV
Copa del Mundo

¿Estados Unidos o Perú? El papa León XIV sorprende al desvelar a qué selección apoyará en el Mundial

Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos
Baloncesto

La Euroliga expedienta al presidente del Panathinaikos tras su "actitud deplorable" en Valencia

La bandera de Palestina y una 'vida pirata' histórica: la victoria ante el Estrasburgo hace soñar al Rayo
Conference League

El Rayo se acerca al sueño de la Conference con la bandera de Palestina y una 'vida pirata' histórica

Ilias Akhomach pone en el césped la bandera de Palestina y todo el estadio de Vallecas canta con el equipo 'La vida pirata' tras el triunfo en la ida de semis ante el Estrasburgo (1-0).

Infantino, con el presidente de la federación palestina
Mundial

Infantino confirma la presencia de Irán en el Mundial: "Por supuesto, jugará en Estados Unidos"

El directivo asegura en el Congreso de la FIFA que deben mantenerse "unidos" y dejar a un lado los problemas del mundo.

Carlos Alcaraz, en las instalaciones de la Caja Mágica (Madrid)

Greg Rusedski pide calma con el regreso de Alcaraz: "No puede permitirse tener un problema en la muñeca como Del Potro"

Paula Badosa: "Es el momento más duro de mi carrera. En el que quizá tengo más miedos"

Paula Badosa: "Es el momento más duro de mi carrera. En el que quizá tengo más miedos"

Alexander Blockx y Casper Ruud se saludan en la red de la Manolo Santana

Alexander Blockx, tras cargarse a Ruud: "Creo que Alcaraz y Sinner todavía están muy por encima de nosotros, pero..."

Publicidad