Muere Alex Zanardi, expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico, a los 59 años

Alex Zanardi, quien fuera piloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico, falleció este pasado viernes 1 de mayo a los 59 años. "Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo. Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo", dice el mensaje de su familia.

Perdió las dos piernas en un accidente en 2001

Zanardi fue considerado un ejemplo en lo deportivo y en la faceta de superación personal, especialmente después del grave accidente en una carrera de Fórmula 1 CART en 2001 por el que perdió ambas piernas después de que un piloto chocara contra él a 320km/h.

Estuvo en coma por otro accidente en Spa

Casi una década antes sufrió otro grave accidente en Spa 1993 conduciendo un Lotus F1 que le dejó en coma inducido: "Mi corazón se detuvo siete veces, un sacerdote me dio la última extrema unción. Si tuviera que encontrar una palabra, la más cercana sería milagro", dijo tras despertar contra todo pronóstico.

Este giro en su vida profesional no le impidió seguir compitiendo a nivel deportivo, ya años después se proclamó cuatro veces campeón paralímpico en ciclismo adaptado en Londres 2012 y Rio 2016, entre otras conquistas como el Maratón de Nueva York. Eso sí, en 2020 sufrió otro accidente, esta vez en la Obiettivo Tricolor, tras chocar contra un camión que volvió a dejarle en coma con un grave traumatismo craneal y lesiones neurológicas. Salió del hospital al año y medio y hasta entonces no se había recuperado completamente.

La despedida del deporte mundial: F1, Milan... e incluso Giorgia Meloni

Un fallecimiento del que se ha hecho eco gran parte del deporte mundial ya que la FIA, la F1, el Milan, otros equipos italianos e incluso la presidenta Giorgia Meloni han querido presentar sus respetos con mensajes en sus respectivas redes sociales.

"La FIA lamenta profundamente la noticia del fallecimiento de Alex Zanardi, el ex piloto de Fórmula 1, bicampeón de CART, cuyo viaje desde un accidente que cambió su vida hasta convertirse en medallista de oro en los Juegos Paralímpicos lo convirtió en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo perdurable de coraje y determinación", ha lamentado la FIA en un comunicado en X.

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