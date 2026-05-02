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Yolanda Díaz: "El principal problema de España ya no es el paro, es la vivienda"

La vicepresidenta segunda asegura que la vivienda es ya el principal problema de España, defiende limitar los alquileres.

El pleno del congreso debate el decreto sobre el Transporte de Mercanc&iacute;as

El pleno del congreso debate el decreto sobre el Transporte de MercancíasEUROPAPRESS

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Iman Benataya
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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha situado la vivienda como el principal problema del país, y ha defendido, una vez más, el decreto para limitar el precio de los alquileres. Así lo ha anunciado en declaraciones a la prensa antes de un acto con cooperativas en A Coruña, en las que ha asegurado que la ley permitió a miles de personas renovar sus contratos con incrementos de un máximo del 2%, frente a otras ciudades donde las subidas alcanzan el 20, el 40 o incluso el 50%. Díaz ha insistido en que el Ejecutivo no va a renunciar a la medida "porque es algo que cambia la vida de la gente".

Ha explicado que hay un amplio consenso entre la ciudadanía que reclama soluciones para la vivienda, pero que ese consenso no se traduce en acuerdos políticos. "¿Cómo no va a haber desafección ciudadana cuando las formaciones políticas están totalmente alejadas de lo que quieren sus votantes?".

"No somos vasallos de Trump"

En paralelo, al ser cuestionada por el anuncio de Trump de que retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, Díaz ha rechazado cualquier subordinación a Estados Unidos y ha cargado contra las amenazas de Trump, al que acusa de presionar a distintos países.

"Nosotros no somos vasallos de Trump como país y somos una referencia en el mundo, defensores de la legalidad internacional y de los derechos humanos", aseguró en sus declaraciones a la prensa. Además, ha exigido la liberación "inmediata" de los detenidos en la flotilla rumbo a Palestina y ha instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a dar "un paso adelante", y que Europa ejerza "su peso internacional". También ha pedido poner fin a los conflictos armados, con especial referencia a Irán, y ha advertido de que las guerras tienen un impacto directo tanto en la economía como en la vida ordinaria de los ciudadanos.

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