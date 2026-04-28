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El paro sube en el primer trimestre hasta el 10,8% sumando 231.500 nuevos desempleados, según la EPA

La población activa bate otro récord y supera los 25 millones de personas por primera vez, tras incrementarse en 447.000 personas en el último año.

Oficina de empleo

Oficina de empleoEuropa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

El primer trimestre del año en materia de empleo suele ser un periodo desfavorable debido a la estacionalidad. De enero a marzo de 2026, el mercado laboral ha perdido 170.300 empleados con respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, eliminando esa estacionalidad, se observa un crecimiento de 96.800 ocupados.

El comercio o la hostelería sufren en esta época el final de la campaña navideña y en cifras este año se ha traducido en la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas, aunque logró mantenerse con holgura la cifra récord de los 22 millones de cotizantes. Según los últimos datos publicados por la EPA el número total de desempleados subió a 2,7 millones, tras sumar 162.100 en el sector servicios, 13.000 en la industria y 9.500 en la agricultura.

En los 12 últimos meses el número de hogares con todos sus miembros en paro se redujo en 32.200, mientras que los que tienen a todos sus activos ocupados aumentaron en 263.200.

Por sectores, el mayor crecimiento se dio en los servicios, por su parte, el empleo asalariado indefinido aumentó en 539.700 personas y el temporal en 17.200. Si se analiza solo la comparativa intertrimestral, 2026 comenzó con 170.300 ocupados menos, de los que 80.100 eran hombres y 90.200 mujeres, con lo que ellas sufrieron un peor desempeño del mercado de trabajo. El sector de servicios perdió 228.400 menos cotizantes.

La tasa de paro aumentó 90 centésimas y se situó en el 10,83%, retomando los dos dígitos de los que lograron bajar el pasado trimestre. Por sexo, el número de hombres en paro creció en 94.500 este trimestre y el de mujeres en 137.000. La tasa de paro femenina subió 1,11 puntos, hasta el 12,35%, y la masculina en 71 centésimas, hasta el 9,47%.

El desempleo disminuyó en el último año en la construcción (22.700 menos), los servicios (-6.000) y la industria (-3.900), y casi no varió en la agricultura, donde empeoró en 300 personas en paro. Entre tanto, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año bajó en 42.000 y el de desempleados que buscan su primer trabajo en 6.100.

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