Renta 2025: ¡Cuidado!, no confirmes tu borrador de la declaración hasta que no revises esto

Está a punto de comenzar la campaña de la renta 2025, desde el 8 de abril podrás revisar tu borrador y realizar formalmente tu declaración. Pero ten en cuenta que

el borrador no cuenta ‘toda la verdad’. En él solo refleja los datos que Hacienda ya conoce de ti. Y eso significa que muchas deducciones a las que podrías tener derecho no aparecen por defecto. Si no las añades tú, simplemente se pierden.

Deducciones de la Renta 2025 que debes revisar

El borrador incluye tus ingresos, retenciones y poco más. Pero hay deducciones que dependen de tu situación personal, la comunidad autónoma en donde estás empadronado o de gastos que Hacienda no puede saber si has tenido. Estas son algunas de las más importantes:

Gastos dentales y de salud: varias comunidades permiten deducir parte de los gastos en dentista, gafas, audífonos o tratamientos médicos. En algunas regiones la deducción puede superar los 800 euros.

varias comunidades permiten deducir parte de los gastos en dentista, gafas, audífonos o tratamientos médicos. En algunas regiones la deducción puede superar los 800 euros. Alquiler de vivienda: muchas comunidades mantienen deducciones por alquiler, especialmente para jóvenes o personas con rentas bajas. Los importes varían pero pueden ir desde unos 150 euros hasta más de 1.000.

muchas comunidades mantienen deducciones por alquiler, especialmente para jóvenes o personas con rentas bajas. Los importes varían pero pueden ir desde unos 150 euros hasta más de 1.000. Maternidad y guardería: si eres madre trabajadora puedes deducir hasta 1.200 euros al año por hijo menor de 3 años y hasta 1.000 euros por gastos de guardería.

si eres madre trabajadora puedes deducir hasta 1.200 euros al año por hijo menor de 3 años y hasta 1.000 euros por gastos de guardería. Donativos a ONG: los primeros 250 euros donados desgravan el 80% y el resto el 40%.

los primeros 250 euros donados desgravan el 80% y el resto el 40%. Hipoteca anterior a 2013: si compraste tu vivienda habitual antes de 2013 puedes deducir hasta el 15% de lo pagado con un máximo de 9.040 euros.

Compra de coche eléctrico: la compra de determinados vehículos eléctricos da derecho a deducciones que pueden llegar a 4.000 euros.

Deducción por movilidad geográfica, una de las más olvidadas

Si estabas en paro y encontraste trabajo en otro municipio, puede que tengas derecho a una deducción que casi nadie aplica, la movilidad geográfica.

Funciona así:

Debes haber estado inscrito como demandante de empleo antes de aceptar el nuevo trabajo.

antes de aceptar el nuevo trabajo. El empleo debe estar en un municipio distinto al de tu residencia anterior.

al de tu residencia anterior. Tienes que haber cambiado realmente de domicilio y poder demostrarlo (alquiler, empadronamiento, facturas, etc.).

y poder demostrarlo (alquiler, empadronamiento, facturas, etc.). Si cumples estos requisitos, puedes aplicar una reducción de hasta 2.000 euros en la base imponible del IRPF durante dos años seguidos. Para activarla solo tendrás que marcar la casilla correspondiente al traslado por motivos laborales.

Ya sabes, antes de confirmar tu borrador, ten en cuenta que puedes optar a alguna deducción que no se refleja automáticamente.

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