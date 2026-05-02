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'Txeroki' obtiene un permiso de seis días bajo control telemático

El exjefe de ETA disfrutará de la concesión de un permiso penitenciario que fue aprobado por la Audiencia Nacional el pasado 22 de abril, pero su salida de prisión se efectuó este viernes.

Salida de Txeroki de la c&aacute;rcel

Salida de Txeroki de la cárcelAntena 3 Noticias

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Lucía Hernández
Publicado:

Este viernes, 1 de mayo, el exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, conocido como 'Txeroki', disfruta de su permiso de seis días bajo control telemático. El jueves le colocaron una pulsera que registra todos sus movimientos y que evita su acercamiento a las víctimas sobre las que, por sentencia judicial, tiene una orden de alejamiento. Según pudo saber 'EL CORREO', el encarcelado abandonó el centro penitenciario de Martutene por la mañana.

El pasado 22 de abril, la Junta de Tratamiento de la prisión de Martutene obtuvo el aval del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, a una propuesta que había sido planteada varios meses antes. Sus argumentos son parecidos a los que comunicó en su momento para que se le aplicara el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este dice que desde febrero se le permite a 'Txeroki' salir de la cárcel entre semana para trabajar o hacer labores de voluntariado y regresar a dormir. A partir de ahora, podrá salir seis días seguidos.

Salida de prisión definitiva

El juez Castro también ha valorado la puesta total en libertad de Aspiazu en julio de 2027, ya que "ha asumido sus delitos, ha pedido perdón a las víctimas y ha repudiado la actividad delictiva y el uso de la violencia". Del mismo modo, el escrito del juez que validaba la decisión del Gobierno vasco de aplicarle el 100.2 incluía una carta de 'Txeroki' en la que subrayaba que, aunque su forma de pensar y sentir "actual viene de lejos y en gran medida es consecuencia de la experiencia", los nacimientos de sus hijos habían sido "dos acontecimientos importantes para consolidar y profundizar mi compromiso y determinación por crear puentes y construir entre diferentes una sociedad mejor".

Castro fue el mismo que revocó, hace unos días, la aplicación de este artículo a la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, 'Anboto', y a Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez.

Movimientos limitados y bajo control

El exjefe de ETA tiene sus movimientos limitados. No puede acercarse a las víctimas o sus familiares debido a una orden de alejamiento que, en algunos casos, puede ser de unos 50 kilómetros. Esto dificulta la movilidad libre de 'Txeroki' por Euskadi, al tener lazos familiares en Bilbao, además de si accede a algún sitio donde se encuentre uno de los afectados.

La pulsera telemática que lleva puesta enviaría una alarma a la Ertzaintza en caso de que infrinja la orden de alejamiento. También supondría el regreso del encarcelado a la prisión y ser un impedimento para su itinerario de reinserción.

Polémica con el artículo 100.2 y el tercer grado

Covite denunció el pasado jueves, 30 de abril, la concesión de otros dos nuevos terceros grados a dos miembros de ETA: Juan Carlos Iglesias, 'Gadafi'; y Eneko Gogeaskoetxea, a quienes ya se les había revocado el tercer grado en 2025. Todavía se desconoce si se les aplicará la pulsera telemática.

'Gadafi', fue condenado, entre otros asesinatos, por acabar con la vida delniño de dos años, Fabio Moreno. Mientras, Gogeaskoetxea fue condenado, entre otros delitos, por el asesinato del ertzaina Txema Aguirre durante la inauguración del museo Guggenheim el 13 de octubre de 1997. Fue condenado a 92 años de cárcel.

Las víctimas denuncian la "amnistía encubierta" de etarras

Varias asociaciones de víctimas del terrorismo han cuestionado las decisiones del Gobierno Vasco, acordadas en 2021 por el presidente Pedro Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco, ya que han incrementado las medidas de flexibilización penitenciaria aplicadas a miembros encarcelados de ETA. Las asociaciones las han catalogado como "amnistía encubierta".

Actualmente, son 20 los internos vinculados a ETA que se benefician de este régimen, donde se permiten salidas controladas para actividades laborales, voluntariado o terapéuticas.

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