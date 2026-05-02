Detonan un maletín que ha obligado a desalojar el centro de Pamplona

La unidad de los Tedax de la Policía Nacional ha detonado, sin incidencias en su contenido, un maletín que se había quedado olvidado en una parada de autobús en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno de Navarra.

Sobre las 11 de esta mañana se ha detectado la presencia de un maletín sin propietario en una marquesina de autobús de la plaza de Merindades, a escasos metros de la sede de la Delegación del Gobierno. Su detección ha activado un protocolo por el que se ha desalojado la zona y se personaron en el lugar efectivos de la Policía Foral que han comprobado la situación.

En ese momento se ha decidido activar el protocolo antiterrorista, en el que han intervenido la Policía Foral, la Policía Municipal y la Policía Nacional. Esta última finalmente ha requerido del desalojo de los comercios en la plaza y en un área de seguridad, y ha cortado las calles adyacentes al tráfico peatonal y rodado.

Una vez desalojada la zona, la unidad canina de la Policía Foral ha rastreado el lugar y no ha detectado sustancias sospechosas. Posteriormente, ha sido el turno del equipo TEDAX que ha abierto de forma controlada el maletín, que han dicho que parecía estar ahí más "fruto de un olvido que de algo intencionado".

La detonación, sobre las 12:40 horas, ha confirmado que el contenido era inocuo. No obstante, la policía investigará ahora la identidad del propietario para descartar una posible intencionalidad.

Sucesos similares

El suceso es similar al ocurrido el pasado 1 de abril, cuando se detectó que en la fachada del Palacio de Justicia de Pamplona un individuo depositó una maleta y se marchó del lugar. Entonces también se organizó un dispositivo que cortó el tráfico y el acceso a la zona, y que finalizó tras comprobar que el contenido de la maleta era inocuo. No obstante, en este caso, el hombre fue detenido semanas después y fue imputado por un delito de desórdenes públicos.