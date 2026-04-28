¿Qué pasará con los inquilinos cuyos contratos estén a punto de vencer?

Tal y como estaba previsto, el pleno del Congreso ha derogado el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta. El decreto ley ha decaído por 166 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 177 en contra y cinco abstenciones.

La duda que surge ahora es qué va a ocurrir con los inquilinos cuyos contratos están a punto de vencer. Hay mucha gente en esa situación, y ahora se abren varios escenarios para miles de inquilinos. Todo depende de si en estos dos meses esos arrendatarios han pedido de manera oficial la prórroga del contrato y, en ese caso, si los caseros la han aceptado.

Principales dudas

Intentamos resolver las dudas, empezando por los inquilinos que ya tienen la prórroga aprobada por el propietario. En este caso, podrán continuar disfrutando de estos beneficios, explica Emilio Rojas, abogado inmobiliario. Es decir, sus caseros no pueden modificar el precio del alquiler, ni obligarles a abandonar la vivienda al entenderse que se trata de derechos adquiridos.

Aquellos que la han pedido a tiempo y de forma oficial por burofax y todavía no tienen respuesta definitiva, continuarán siendo válidas. Podrán disfrutar de ella siempre y cuando esté bien pedido.

Otro caso diferente es si no se ha alcanzado un acuerdo con el propietario antes de la votación de este martes en el Congreso: si el casero no acepta, serán los tribunales los que resuelvan la controversia.

Los miles de contratos a punto de finalizar de inquilinos que no han solicitado la prórroga quedan en un limbo al no haber aún consenso jurídico. Una situación que "generará una inseguridad jurídica a miles de familias", explica Montse Cespedosa, experta en vivienda, porque ahora el propietario puede subir el precio del alquiler, plantear nuevas condiciones o incluso no renovar el contrato.

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