Lista de todas las deducciones de la Renta 2025 - 2026 por Comunidad Autónoma

Más allá de las deducciones estatales, cada comunidad autónoma tiene margen para aprobar sus propios beneficios fiscales. Esto significa que dos personas con ingresos similares pueden tener resultados muy distintos en su declaración simplemente por vivir en territorios diferentes.

Para poder aplicarlas, es imprescindible cumplir un requisito básico: haber residido más de 183 días en esa comunidad durante 2025. Además, Hacienda no solo tiene en cuenta el empadronamiento, sino el lugar real de residencia.

Estas deducciones permiten reducir la cantidad a pagar o aumentar la devolución, y están recogidas en el Manual de Renta 2025 de la Agencia Tributaria.

Las deducciones más habituales (y las que más se aplican)

Aunque cada comunidad tiene sus propias particularidades, hay una serie de deducciones que se repiten con frecuencia y que conviene revisar sí o sí.

La vivienda sigue siendo uno de los grandes bloques: muchas autonomías permiten deducir por alquiler, por compra o por obras de rehabilitación, especialmente si están orientadas a mejorar la eficiencia energética.

sigue siendo uno de los grandes bloques: muchas autonomías permiten deducir por por compra o por obras de rehabilitación, especialmente si están orientadas a mejorar la eficiencia energética. La situación familiar también pesa mucho. Es habitual encontrar beneficios fiscales por nacimiento o adopción de hijos, por pertenecer a una familia numerosa o monoparental, o por el cuidado de personas dependientes.

también pesa mucho. Es habitual encontrar beneficios fiscales por por pertenecer a una familia numerosa o monoparental, o por el cuidado de personas dependientes. A esto se suman los gastos educativos —como guardería, libros de texto o formación— y otros factores personales, como la discapacidad o la edad avanzada.

—como guardería, libros de texto o formación— y otros factores personales, como la o la edad avanzada. En los últimos años, además, han ganado protagonismo las deducciones vinculadas a la sostenibilidad, la inversión o incluso la práctica deportiva.

Qué cambia según tu comunidad autónoma

Las diferencias entre territorios son notables y, en algunos casos, bastante llamativas. Por ejemplo, en Galicia se incluyen deducciones relacionadas con el uso de energías renovables, el alquiler de vivienda o la inversión en empresas, además de ayudas específicas vinculadas a situaciones excepcionales como incendios forestales o determinadas enfermedades.

En Madrid, el foco está muy repartido entre vivienda, familia y educación, con incentivos también para jóvenes, emprendedores o personas que se trasladan a zonas en riesgo de despoblación.

el foco está muy repartido entre vivienda, familia y educación, con incentivos también para jóvenes, emprendedores o personas que se trasladan a zonas en riesgo de despoblación. Cataluña, por su parte, incorpora deducciones interesantes como las relacionadas con estudios de posgrado o alquiler de vivienda.

por su parte, incorpora deducciones interesantes como las relacionadas con estudios de posgrado o alquiler de vivienda. Si miramos al sur, Andalucía destaca por su amplio catálogo, que abarca desde vivienda protegida hasta gastos educativos, pasando por deducciones más específicas como las relacionadas con el deporte o incluso el cuidado de animales.

destaca por su amplio catálogo, que abarca desde vivienda protegida hasta gastos educativos, pasando por deducciones más específicas como las relacionadas con el deporte o incluso el cuidado de animales. En la Comunidad Valenciana, las deducciones son especialmente completas en materia de conciliación, salud y sostenibilidad, incluyendo también medidas excepcionales vinculadas a situaciones recientes como fenómenos meteorológicos extremos.

las deducciones son especialmente completas en materia de conciliación, salud y sostenibilidad, incluyendo también medidas excepcionales vinculadas a situaciones recientes como fenómenos meteorológicos extremos. Otras comunidades como Canarias o Castilla y León ponen el acento en cuestiones como la vivienda, el apoyo a familias o el impulso al medio rural, mientras que regiones como La Rioja, Murcia o Baleares combinan las deducciones tradicionales con otras más específicas, como las vinculadas a vehículos eléctricos, acceso a internet o gastos sanitarios.

Deducciones Renta 2025 por Comunidad Autónoma

Estas son las principales deducciones:

Andalucía

Nacimiento o adopción de hijos

Familia numerosa

Alquiler de vivienda habitual

Discapacidad

Gastos educativos

Aragón

Nacimiento/adopción

Cuidado de hijos menores

Alquiler vivienda

Donaciones

Inversión en empresas

Asturias

Familia numerosa

Vivienda habitual (alquiler/rehabilitación)

Dependencia

Donativos

Gastos escolares

Baleares

Alquiler de vivienda

Nacimiento/adopción

Discapacidad

Donaciones

Estudios (idiomas, etc.)

Canarias

Nacimiento/adopción

Guardería

Familia numerosa

Gastos médicos

Alquiler

Cantabria

Nacimiento/adopción

Cuidado de familiares

Alquiler vivienda

Donativos

Discapacidad

Castilla-La Mancha

Nacimiento/adopción

Familia numerosa

Alquiler vivienda

Guardería

Discapacidad

Castilla y León

Nacimiento/adopción

Familia numerosa

Alquiler vivienda

Rehabilitación vivienda

Donaciones

Cataluña

Nacimiento/adopción

Alquiler vivienda

Viudedad

Estudios (máster/doctorado)

Inversión en startups

Comunidad Valenciana

Nacimiento/adopción

Familia numerosa

Salud (gafas, dentista, etc.)

Deporte (gimnasio)

Formación (idiomas, música)

Extremadura

Nacimiento/adopción

Familia numerosa

Alquiler vivienda

Donaciones

Discapacidad

Galicia

Nacimiento/adopción

Familia numerosa

Alquiler vivienda

Cuidado de hijos

Energía/rehabilitación

Madrid

Alquiler vivienda

Gastos educativos

Inversión en empresas

Emprendimiento (autónomos jóvenes)

Donaciones

Murcia

Alquiler vivienda

Guardería

Donaciones

Energía (eficiencia energética)

Inversión empresarial

La Rioja

Nacimiento/adopción

Vida en pequeños municipios

Deporte (gimnasio)

Vivienda

En definitiva, antes de confirmar el borrador, merece la pena detenerse y comprobar qué beneficios fiscales puedes aplicar según tu comunidad. Porque al final, en la Renta, no solo cuenta lo que has ganado, sino también todo lo que puedes deducirte y quizá no sabías.

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