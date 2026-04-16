Declaración
Lista de todas las deducciones de la Renta 2025 - 2026 por Comunidad Autónoma
La Campaña de la Renta 2025-2026 ya está en marcha y trae consigo una de las claves para pagar menos impuestos: las deducciones autonómicas. No todos los contribuyentes pueden aplicar las mismas, ya que dependen del lugar donde hayas vivido la mayor parte del año
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Más allá de las deducciones estatales, cada comunidad autónoma tiene margen para aprobar sus propios beneficios fiscales. Esto significa que dos personas con ingresos similares pueden tener resultados muy distintos en su declaración simplemente por vivir en territorios diferentes.
Para poder aplicarlas, es imprescindible cumplir un requisito básico: haber residido más de 183 días en esa comunidad durante 2025. Además, Hacienda no solo tiene en cuenta el empadronamiento, sino el lugar real de residencia.
Estas deducciones permiten reducir la cantidad a pagar o aumentar la devolución, y están recogidas en el Manual de Renta 2025 de la Agencia Tributaria.
Las deducciones más habituales (y las que más se aplican)
Aunque cada comunidad tiene sus propias particularidades, hay una serie de deducciones que se repiten con frecuencia y que conviene revisar sí o sí.
- La vivienda sigue siendo uno de los grandes bloques: muchas autonomías permiten deducir por alquiler, por compra o por obras de rehabilitación, especialmente si están orientadas a mejorar la eficiencia energética.
- La situación familiar también pesa mucho. Es habitual encontrar beneficios fiscales por nacimiento o adopción de hijos, por pertenecer a una familia numerosa o monoparental, o por el cuidado de personas dependientes.
- A esto se suman los gastos educativos —como guardería, libros de texto o formación— y otros factores personales, como la discapacidad o la edad avanzada.
- En los últimos años, además, han ganado protagonismo las deducciones vinculadas a la sostenibilidad, la inversión o incluso la práctica deportiva.
Qué cambia según tu comunidad autónoma
Las diferencias entre territorios son notables y, en algunos casos, bastante llamativas. Por ejemplo, en Galicia se incluyen deducciones relacionadas con el uso de energías renovables, el alquiler de vivienda o la inversión en empresas, además de ayudas específicas vinculadas a situaciones excepcionales como incendios forestales o determinadas enfermedades.
- En Madrid, el foco está muy repartido entre vivienda, familia y educación, con incentivos también para jóvenes, emprendedores o personas que se trasladan a zonas en riesgo de despoblación.
- Cataluña, por su parte, incorpora deducciones interesantes como las relacionadas con estudios de posgrado o alquiler de vivienda.
- Si miramos al sur, Andalucía destaca por su amplio catálogo, que abarca desde vivienda protegida hasta gastos educativos, pasando por deducciones más específicas como las relacionadas con el deporte o incluso el cuidado de animales.
- En la Comunidad Valenciana, las deducciones son especialmente completas en materia de conciliación, salud y sostenibilidad, incluyendo también medidas excepcionales vinculadas a situaciones recientes como fenómenos meteorológicos extremos.
- Otras comunidades como Canarias o Castilla y León ponen el acento en cuestiones como la vivienda, el apoyo a familias o el impulso al medio rural, mientras que regiones como La Rioja, Murcia o Baleares combinan las deducciones tradicionales con otras más específicas, como las vinculadas a vehículos eléctricos, acceso a internet o gastos sanitarios.
Deducciones Renta 2025 por Comunidad Autónoma
Estas son las principales deducciones:
Andalucía
- Nacimiento o adopción de hijos
- Familia numerosa
- Alquiler de vivienda habitual
- Discapacidad
- Gastos educativos
Aragón
- Nacimiento/adopción
- Cuidado de hijos menores
- Alquiler vivienda
- Donaciones
- Inversión en empresas
Asturias
- Familia numerosa
- Vivienda habitual (alquiler/rehabilitación)
- Dependencia
- Donativos
- Gastos escolares
Baleares
- Alquiler de vivienda
- Nacimiento/adopción
- Discapacidad
- Donaciones
- Estudios (idiomas, etc.)
Canarias
- Nacimiento/adopción
- Guardería
- Familia numerosa
- Gastos médicos
- Alquiler
Cantabria
- Nacimiento/adopción
- Cuidado de familiares
- Alquiler vivienda
- Donativos
- Discapacidad
Castilla-La Mancha
- Nacimiento/adopción
- Familia numerosa
- Alquiler vivienda
- Guardería
- Discapacidad
Castilla y León
- Nacimiento/adopción
- Familia numerosa
- Alquiler vivienda
- Rehabilitación vivienda
- Donaciones
Cataluña
- Nacimiento/adopción
- Alquiler vivienda
- Viudedad
- Estudios (máster/doctorado)
- Inversión en startups
Comunidad Valenciana
- Nacimiento/adopción
- Familia numerosa
- Salud (gafas, dentista, etc.)
- Deporte (gimnasio)
- Formación (idiomas, música)
Extremadura
- Nacimiento/adopción
- Familia numerosa
- Alquiler vivienda
- Donaciones
- Discapacidad
Galicia
- Nacimiento/adopción
- Familia numerosa
- Alquiler vivienda
- Cuidado de hijos
- Energía/rehabilitación
Madrid
- Alquiler vivienda
- Gastos educativos
- Inversión en empresas
- Emprendimiento (autónomos jóvenes)
- Donaciones
Murcia
- Alquiler vivienda
- Guardería
- Donaciones
- Energía (eficiencia energética)
- Inversión empresarial
La Rioja
- Nacimiento/adopción
- Vida en pequeños municipios
- Deporte (gimnasio)
- Vivienda
En definitiva, antes de confirmar el borrador, merece la pena detenerse y comprobar qué beneficios fiscales puedes aplicar según tu comunidad. Porque al final, en la Renta, no solo cuenta lo que has ganado, sino también todo lo que puedes deducirte y quizá no sabías.
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