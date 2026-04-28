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Más sombras que luces un año después del gran apagón: "No es previsible, pero tampoco imposible que vuelva a ocurrir"

Se cumple un año del cero energético que dejó a toda España a oscuras durante horas. Todavía hoy no se han depurado responsabilidades y seguimos preguntándonos cómo fue posible que ocurriera.

Se cumple un año del cero energético

Se cumple un año del cero energético que dejó a toda España a oscuras durante horas | Antena 3 Noticias

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Silvia López
Publicado:

"Teníamos el coche y el día 28 de abril nos dimos cuenta de que los amortiguadores no valían". Así nos explica Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, el cero eléctrico que sufrimos en España hace hoy un año. Es la primera vez que vemos un apagón de esta magnitud en la historia de Europa y a día de hoy existen todavía muchas incógnitas a su alrededor.

Se sabe que lo que ocurrió fue una falta de control de tensión suficiente. "Se ha dicho que es que había muchas renovables ese día, no no, si es que luego ha habido muchas más", explica Morales de Labra, "lo que pasa es que después se ha puesto el control de tensión".

¿De quién fue la culpa?

Una de las grandes preguntas es por qué, si ya había señales de alarma, no se hizo nada para evitarlo hasta que ocurrió. "Ya se estaba viendo que el sistema tenía una oscilaciones muy grandes", nos cuenta Morales de Labra, "y que esto podría llevar a una situación de descontrol como la que finalmente ocurrió".

Sólo uno mes y medio después se aprobó una normativa "que es la que ha permitido que ahora, un año después, las renovables estén empezando a controlar tensión". Pero lo cierto es que todavía no se han depurado responsabilidades. ¿De quién fue la culpa del gran apagón?: "la primera pregunta q se tienen que hacer los tribunales es si la normativa era suficiente, si la respuesta es no la responsabilidad es patrimonial del Estado, si la normativa era suficiente sería red Red Eléctrica o las compañías productoras que no hicieron lo que debían".

¿Puede volver a ocurrir?

Sobre si podría volver a producirse un apagón de este calibre, nuestro experto cree que "no es previsible, pero tampoco imposible". Las probabilidades son muy bajas "y mucho menos por falta de control de tensión porque eso ya nos ha pasado una vez y hemos aprendido muchísimo".

Lo que sí está claro es que la factura de todo esto la estamos pagando todos: "la forma de evitar q vuelva a haber un apagón ha sido metiendo un montón de centrales de gas al sistema, como además con la guerra de irán el precio del gas ha subido, eso ha disparado el recibo". Aunque no está claro cuáles han sido los costes del llamado modo reforzado de Red Eléctrica: "no sabemos exactamente cuánto ha subido el precio de la luz por culpa del apagón y eso es algo gravísimo".

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