La inflación se modera al 3,2% en abril debido a la bajada del precio de la luz

Dos meses son los que han pasado desde que se inició la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el dato de avance del Índice de Precios al Consumo (IPC), que revelaba los datos de la inflación interanual de este mes de abril de 2026. La ha situado en el 3,2%, dos décimas por debajo del dato de marzo, dando así un leve respiro.

Una moderación que se explica, principalmente, por la bajada de la factura de la luz, ocasionada por el peso creciente que suponen las energías renovables en nuestro país. Algo que se traduce en menor dependencia del petróleo y confirma el papel de la electricidad como amortiguador del shock energético provocado por la guerra en Irán.

La presión de los carburantes

A pesar de estas cifras, los carburantes siguen siendo el producto que más presiona al alza, reflejo de la persistencia del shock externo derivado de la guerra en Irán.

Incluso teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobiernoel 20 de marzo, que han influido en la moderación anunciada compensando la balanza, el resultado sigue siendo una tasa de inflación ciertamente alta.

La inflación subyacente, que no incluye ni energía ni alimentos no elaborados, se ha moderado una décima y se sitúa en el 2,8% en abril, en el mismo cálculo interanual. Este indicador es especialmente significativo porque indica las tendencias de fondo de los precios.

"España, tercer país europeo donde menos han crecido los precios"

La moderación de la inflación se ve más clara en la evolución intermensual, es decir, en la comparativa de abril sobre marzo, que en términos interanuales. Así, los precios subieron un 0,4% en el mes de abril, frente a la subida del 1,2% experimentada en marzo, en pleno estallido del conflicto.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras conocer los resultados, ha querido destacar que "España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad. Esto demuestra el elemento adicional de soberanía energética y de protección que supone el actual mix energético en España y la elevada presencia de renovables".

El martes, el Gobierno estimó que la media del año de los precios podía situarse entorno al 3,1%, pero reconociendo que todo depende de la evolución y de la duración del conflicto y que, por tanto, hay una gran probabilidad de que las cifras varíen de cara a futuro.

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