Juanma Moreno sitúa la lucha contra el bullying como prioridad y apuesta por más concienciación en las aulas

Este sábado, en plena campaña electoral en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno y la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, han protagonizado dos intervenciones públicas en las que han abordado asuntos actuales, como el acoso escolar y la igualdad de género, marcando así el tono de sus mensajes de cara a la cita electoral del próximo 17 de mayo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reafirmado este sábado su compromiso en la lucha contra el bullying, coincidiendo en la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar. Durante un acto en Córdoba, el dirigente autonómico ha subrayado la necesidad de intensificar las acciones de prevención y concienciación entre los más jóvenes.

Moreno ha destacado que el bullying sigue siendo un problema grave que afecta a numerosos menores, y ha defendido que su erradicación debe implicar toda la comunidad educativa, desde las familias, hasta el profesorado. En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de educar no sólo a las víctimas, sino también a quienes ejercen el acoso, para que comprendan el daño que provoca su comportamiento.

El presidente andaluz también ha planteado la idea de recurrir a figuras conocidas del ámbito cultural y deportivo, para trasladar mensajes de sensibilización que conecten mejor con los estudiantes. Según ha explicado, estas voces pueden ayudar a que los menores, entiendan las consecuencias reales del acoso escolar.

Además, ha anunciado algunas medidas orientadas a mejorar la convivencia en los centros educativos: "Voy a fomentar que los niños tengan actividad física a diario, con recreos activos y juegos que mantengan la actividad física. Con caminos escolares seguros y programas municipales de deporte infantil. Hemos utilizado más de 2.600 millones de euros en acción climática. Pocas comunidades en toda España han puesto tanto dinero en preservar nuestros espacios naturales y preservar a los ciudadanos del impacto del cambio climático", ha asegurado.

Con estas iniciativas, Moreno pretende no solo reducir los casos de acoso, sino también fomentar entornos escolares más saludables y seguros para los niños y niñas.

Montero pide "formación feminista" para los jueces

Por su parte, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha defendido este sábado en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la necesidad de que jueces y juristas reciban "formación feminista" para aplicar las leyes, con una visión más inclusiva hacia las mujeres.

La dirigente socialista ha criticado que algunas medidas impulsadas para reducir desigualdades, como ayudas en pensiones, estén siendo rechazadas por los tribunales, y ha insistido en que se trata de acciones necesarias para compensar desventajas históricas.

Además, ha señalado que la presencia de mujeres en cargos públicos no garantiza políticas feministas, en alusión a Isabel Díaz Ayuso, y ha reiterado su postura a favor de abolir la prostitución.

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