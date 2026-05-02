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RAVE ILEGAL

Miles de personas celebran una rave ilegal en un peligroso terreno militar

A primera hora de este viernes ya se habían registrado más de 2.000 vehículos, lo que equivale a unos 8.000 asistentes, aunque los organizadores prevén que la cifra pueda ascender hasta las 30.000 personas.

Policía antidisturbios francesa en un ejercicio de entrenamiento en Ris-Orangis el 30 de agosto de 2021.

Miles de personas celebran una rave ilegal en un peligroso terreno militar | Reuters

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Marta Alarcón
Publicado:

Miles de jóvenes se han congregado desde la madrugada del viernes, en una antiguo terreno militar próximo a Bourges, en el centro de Francia, para participar en una rave ilegal que ha puesto en alerta a las autoridades por elevado riesgo del lugar.

El evento, conocido como "teknival", se celebra en un viejo campo de tiro, situado en la localidad de Cornusse, una zona conocida por ser especialmente peligrosa debido a la posible presencia de munición sin detonar.

La cifra de asistentes puede ascender a 30.000 personas

A primera hora de este viernes ya se habían registrado más de 2.000 vehículos, lo que equivale a unos 8.000 asistentes, aunque los organizadores prevén que la cifra pueda ascender hasta las 30.000 personas.

Ante esta situación, la gendarmería ha desplegado un operativo en los accesos para controlar la llegada de participantes, mientras que las autoridades han insistido en el peligro del emplazamiento. Según han advertido, se trata de un enclave utilizado durante años para prácticas militares, donde podrían permanecer artefactos explosivos enterrados.

Otras noticias similares

Hace tan solo cuatro meses, ocurría otra noticia similar, pero esta vez en Albacete, concretamente en el pantano del Cenajo, donde miles de personas se reunieron en una 'rave ilegal' para celebrar el fin de año. Pese a los controles de la Guardia Civil, la rave continuó durante varios días, y el Instituto Armado tuvo que desplegar un dispositivo especial de control y seguridad en las vías de comunicación próximas al embalse, con el objetivo de garantizar la movilidad, tanto de los asistentes, como de los residentes locales.

Los movimientos de esta convocatoria internacional, comenzaron a detectarse antes del comienzo de año. Según los últimos datos facilitados por la Guardia Civil, una gran cantidad de vehículos procedentes de países como Francia y Dinamarca llegaron a la localidad de Tobarra, con la intención de instalarse en el entorno del pantano.

Pese a que las fuerzas de seguridad lograron disolver este primer intento durante la primera noche, los asistentes trataron de reubicarse en la pedanía de Cordovilla. Finalmente, el grupo consiguió asentarse en su ubicación actual en el pantano del Cenajo a última hora del 31 de diciembre, para dar comienzo a la fiesta.

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