El gran rival que ha 'culpado' a Sinner y Alcaraz de su última lesión: "Mi cuerpo se descompuso..."

Jack Draper, el que apuntaba, y todavía puede ser uno de los grandes rivales de Alcaraz y Sinner ha concedido una entrevista a Press Asociation en la que ha repasado su reciente lesión y la/s razones que pudo forzar esta en los últimos meses.

El británico de 24 años se perdió el Open de Australia y sus cuatro partidos previos fueron dos en el US Open (septiembre) y otros dos en Wimbledon (julio), y es que fue después del torneo británico cuando decidió parar unas semanas ante las molestias físicas.

"Mi cuerpo se descompuso, me esforzaba mucho por golpear con más fuerza, fue un estrés para mí"

"¿Sinner y Alcaraz? Eran mi objetivo, y mi cuerpo se descompuso... Me esforzaba tanto por jugar de la manera correcta y golpear con más fuerza... y eso simplemente se convirtió en un estrés para mí", empezó diciendo el 13º del ranking ATP.

Draper, campeón de Indian Wells y finalista de Madrid en 2025

Draper cuajó un gran 2025, año en el que ganó el Masters 1.000 de Indian Wells y disputó otras dos finales, Doha y Madrid, perdiendo ante Rublev y Ruud respectivamente: "Tengo mucha hambre de llegar a donde están Alcaraz y Sinner... haré todo lo posible para lograrlo. Creo que soy mejor jugador ahora que cuando jugaba mucho y muy bien".

Además, tanto en 2024 como en 2025 consiguió vencer a Carlos Alcaraz, contra el que ha perdido cuatro de los seis encuentros que han disputado. Draper, a su vez, volvió a las pistas este pasado jueves ante Durasovic en el enfrentamiento de Gran Bretaña ante Noruega.

Eso sí, su asignatura pendiente sigue estando en el rendimiento en Grand Slams, donde de momento su mejor resultado son unas semifinales en el US Open 2024 y otras tres cuartas rondas (US Open 2023, Open de Australia y Roland Garros 2025).

