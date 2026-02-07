Aplazan el Rayo-Oviedo por el estado del césped en Vallecas: "Es terrible, vergonzoso, así está nuestra competición..."

El que debía ser el partido inaugural de este sábado en la jornada 23, Rayo Vallecano - Oviedo, ha sido aplazado por la Liga porque "el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", ha informado la competición en una nota informativa este sábado sobre las 10:15 de la mañana, cuando apenas restaban cuatro horas para la celebración del encuentro.

"El terreno de juego no reúne las garantías necesarias..."

Según ha apuntado la Liga en su mensaje, la decisión se ha tomado debido al estado del césped de Vallecas, el cual lleva siendo objeto de polémica desde hace semanas.

"El Rayo ha acometido el cambio completo del césped, pero las condiciones climatológicas, la continuidad de las lluvias..."

"Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores... Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario", reza parte del comunicado de la competición.

Por otra parte, el propio Rayo se ha hecho eco de esta noticia pero de momento no se ha pronunciado de forma individual. Todo lo contrario que el Oviedo, equipo que, lógicamente, ya estaba en Madrid desde este pasado viernes y que a apenas cuatro horas del inicio del encuentro se le ha informado de que este no iba a celebrarse:

El Oviedo, muy enfadado, estudiará acciones legales contra los organismos competentes

"1. El Club manifiesta su solidaridad y empatía con la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano ante la situación que atraviesan, hecha pública en el día de ayer mediante un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

2. Asimismo, el Real Oviedo reconoce que los organismos competentes hayan priorizado la integridad física y la seguridad de los futbolistas, principios irrenunciables que deben prevalecer en cualquier circunstancia dentro de la práctica deportiva profesional.

3. No obstante, esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento del equipo, así como para nuestros aficionados y los medios de comunicación que tenían previsto asistir al encuentro.

4. En este sentido, y a la vista de las circunstancias concurrentes, el Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades. En consecuencia, el Club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas", dice el comunicado completo del conjunto asturiano.

"Es terrible, vergonzoso, se han saltado las reglas..."

A su vez, el director deportivo del Oviedo, Roberto Suárez, se ha mostrado muy crítico ante lo sucedido en unas declaraciones a su club: "Es terrible. Se han saltado las reglas del juego. Lo que ha pasado es vergonzoso y demuestra cómo está LaLiga... Tragamos con sanciones, con cambios de horario. El césped de Vallecas se puso ayer", apuntó.

LaLiga informará lo antes posible acerca de la nueva fecha en la que se disputará el partido de la jornada 23, un duelo que era fundamental para ambos, ya que el Oviedo es el último clasificado (16 puntos) y el Rayo está en puestos de descenso (18º con 22 puntos).

