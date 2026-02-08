Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Espeluznante caída de Lindsey Vonn nueve días después de romperse el ligamento: trasladada en helicóptero entre gritos de dolor

La americana sufrió una durísima caída a los 13 segundos de iniciar el descenso en su primera prueba en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Sus gritos de dolor, las caras de los aficionados y el trasladado en helicóptero han dejado helado al mundo del deporte.

La ca&iacute;da de Lindsey Vonn

La caída de Lindsey VonnEuropa Press/Antena 3

Lindsey Vonn pudo haber dicho adiós a su carrera definitivamente este domingo 7 de febrero de 2026. Una fatídica mañana en la que la estadounidense de 41 años sufrió una aparatosa caída nada más iniciar el descenso en Tofane, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Se rompió el ligamento cruzado hace nueve días

La mejor esquiadora de todos los tiempos estuvo muy lejos del milagro, y es que en su cabeza estaba el hacer historia pese a que nueve días antes se rompió el ligamento cruzado de la rodilla interna en Suiza.

Duró 13 segundos: evacuada en helicóptero entre gritos de dolor

Aun así, decidió competir e ir a por todas en estos Juegos Olímpicos de Invierno, pero sus posibilidades, y seguramente su carrera, vieron su fin a los 13 segundos de debutar en la prueba de descenso de este domingo, donde perdió el equilibrio y sufrió una aparatosa caída que dejó congelados a todos los allí presentes. La americana gritaba de dolor y de rabia, y los espectadores, atónitos, se llevaban las manos a la cabeza conscientes de que todo había acabado de la peor manera posible.

Aficionadas reaccionan a la caída de Lindsey Vonn
Aficionadas reaccionan a la caída de Lindsey Vonn | Reuters

Los aficionados, helados

Vonn, magullada por las graves lesiones de toda una vida en un deporte tan exigente como el esquí alpino, y rota porque sus ilusiones se habían desvanecido a los 13 segundos de comenzar la prueba, se quedó clavada en la nieve para ser evacuada en helicóptero. Una imagen muy dura para los fans de la esquiadora, pero en general para los aficionados al deporte, los cuales vieron como la esquiadora más grande de siempre era elevada del suelo a los cielos de Milán-Cortina 'atrapada' en una camilla.

"¡Dios mío! No puedo, no puedo"

Dios mío! No puedo, no puedo", dijo la deportista nada más aterrizar sobre la nieve. Su compatriota Breezy Johnson ganó la prueba y se convirtió en vigente campeona olímpica y mundial de las velocistas del esquí.

