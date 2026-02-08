Valencia - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directo

El Madrid de Arbeloa vuelve a escena con el agua al cuello tras una nueva y contundente victoria culé en Liga. Los blancos, que ganaron sobre la bocina al Rayo el pasado fin de semana, necesitan sumar los tres puntos para volver a ponerse a uno del Barça, que enlaza cinco victorias consecutivas desde su derrota ante la Real.

El equipo de Arbeloa, al igual que con Xabi, sigue sin carburar y todo apunta a que necesitará algo más que tiempo para empezar a coger sensaciones. La victoria ante el Villarreal se quedó en un espejismo cuando cayó derrotado días después ante el Benfica en la última jornada de Champions (4-2). Ante el Rayo en el Bernabéu se hicieron con la victoria, pero 'esperaron' hasta el 99' con un penalti transformado por Mbappé.

El Madrid ha pinchado en ocho de sus últimas doce visitas

El Valencia, a su vez, enlaza dos derrotas consecutivas y está a un solo punto de entrar en descenso, aunque sus números recientes ante el Madrid en Mestalla son más que notables: cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas. El Madrid tampoco es que esté brillante como visitante, donde ha sumado 24 de los 33 puntos que se han disputado, mientras que los ches se han llevado 17 de los 33.

Sin Vini, Rodrygo...

Un partido en el que los de Arbeloa no podrán contar con jugadores fundamentales como Vinicius (amarillas), Rodrygo, Militao y Bellingham por lesión. En el conjunto che son bajas Rivero, Diakhaby y Agirrezabala, mientras que Rubo y Correia son dudas.

Alineaciones

Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Cömert, Copete, Gayà; Danjuma, Pepelu, Ugrinic, Rioja; Beltrán y Duro.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Ceballos; Güler, Gonzalo y Mbappé.

Horario y dónde ver el Valencia-Real Madrid

El duelo de la jornada 23 entre Valencia y Real Madrid se disputará este domingo 8 de febrero a las 21:00 en el estadio de Mestalla, un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con el minuto a minuto, el resultado y la última hora.

