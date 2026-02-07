Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Portugal teme la llegada de la borrasca Marta con pueblos aislados y carreteras cortadas

El Gobierno portugués ha estimado que los daños por el temporal superan los 4.000 millones de euros

Imagen del municipio Alc&aacute;cer do Sal, en Set&uacute;bal

Imagen del municipio Alcácer do Sal, en SetúbalEFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

Al igual que los vecinos de otras localidades portuguesas afectadas por los temporales, los vecinos de Alcácer do Sal siguen limpiando e intentando salvar todo lo que sea posible de las zonas inundadas por la subida del río Sado, antes de la llegada de la tormenta Marta. La crecida del río, debido a las fuertes lluvias que trajo Leonardo, ha anegado las plantas bajas de los edificios en primera línea del paseo fluvial de Alcácer do Sal.

Tras el paso de la borrasca Leonardo, cuatro personas han fallecido y más de un centenar han tenido que ser evacuadas. Periodistas de la AFP han explicado que, para poder proceder a ello, los bomberos han tenido que ir en lanchas neumáticas para rescatar a los atrapados por la crecida del río Sado.

Protección Civil activó la alerta roja en la cuenca del Tajo ante la subida de los caudales que han superado los 7.400 metros cúbicos por segundo. Las autoridades han ordenado la evacuación obligatoria en las zonas cercanas al río en la región de Santarém.

El Gobierno de Portugal estima que los daños por temporales superan los 4.000 millones de euros

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, ha detallado que se estima que los daños causados por los temporales superan los 4.000 millones de euros. El jefe del Gobierno dio a conocer el monto en declaraciones a periodistas durante una visita en Santarém, donde aseguró que su equipo va a movilizar "todos los instrumentos financieros" posibles para ayudar a la población. Tal y como detalló el primer ministro, "estamos usando todos los instrumentos y usaremos todos los instrumentos financieros para poder hacer frente a un nivel de daños que estimamos, que ya supera los 4.000 millones de euros". Según sus datos, cerca de 450 personas han solicitado ayudas para rehabilitar sus viviendas, mientras que han pedido apoyos "más de 1.200 agricultores" y "cerca de 1.200 empresas".

Entre los instrumentos que planean utilizar, Montenegro comentó que estos pueden ser tanto públicos como privados, como el Presupuesto del Estado o los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que está financiado por la Unión Europea.

En paralelo, el Ejecutivo informó en un comunicado de que ha solicitado a la Comisión Europea que sea activada la reserva de crisis para la agricultura de la Unión Europea para apoyar a los productores afectados por los recientes temporales en el país atlántico.

