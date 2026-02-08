Guía de la jornada de elecciones de Aragón 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Este domingo 8 de febrero un total de 1.036.321 personas tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el parlamento autonómico aragonés. Es el censo que tiene derecho a voto en la comunidad.

La cámara regional está formada por 67 diputados. En la actualidad, la mayoría de la cámara la ostenta el Partido Popular (PP) con 28 escaños, les siguen con 23 representantes el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 7 de Vox, 3 de Chunta Aragonesista, 3 escaños para Aragón-Teruel Existe y 3 más para el grupo mixto, compuesto por Podemos Aragón, Partido Aragonés e Izquierda Unida de Aragón.

El calendario electoral

Hace ya dos semanas se sortearon las mesas electorales y el viernes, 23 de enero comenzó oficialmente la campaña electoral. A partir de ese día ya se pudo difundir propaganda y comenzaron los debates electorales. El pasado jueves, 29 de enero: finalizó el plazo de solicitud del voto por correo, los que optaron por esta opción tuvieron como fecha límite para ejercer el voto el miércoles 4 de enero. El último día de la campaña electoral fue el viernes, 6 de febrero.

¿Dónde y cómo se vota?

La Oficina del Censo Electoral ha remitido, entre el 12 de enero y el 2 de febrero de 2026, la tarjeta censal a todos los electores residentes en Aragón. En la tarjeta censal se encuentran todos los datos de inscripción en el censo electoral, también la mesa y el local asignados y la dirección a la que deberán acudir para ejercer su derecho de voto. En previsión de que alguna persona no recibiera o perdiera su tarjeta censal, puede telemáticamente en la página web del Instituto Nacional de Estadística sus datos censales, siempre que tuviera las claves adecuadas para poder operar.

Para votar basta con acudir al colegio que le corresponda a las horas de apertura prevista los colegios electorales abrirán a las 9.00 para permitir la votación presencial de los ciudadanos censados, que tendrán que acudir con la documentación en regla.

Resultados

Los resultados de las próximas elecciones autonómicas anticipadas en Aragón se conocerán esta misma noche. Resultados provisionales: El escrutinio comenzará inmediatamente después del cierre de las urnas. Los primeros datos significativos suelen estar disponibles a partir de las 21:00 o 22:00 horas del mismo domingo. Y con toda probabilidad, si no hay problemas técnicos o imprevistos, antes de las 24:00 horas del domingo se sabrá quien ha ganado las elecciones en Aragón

Constitución de las Cortes: La sesión constitutiva de las nuevas Cortes de Aragón está prevista para el 3 de marzo de 2026.

