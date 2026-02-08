El Rally de Montecarlo Histórico revive la magia de los coche clásicos: "El olor, el sonido, todo es especial"

El Rally de Montecarlo tiene una edición muy especial, que es la categoría de históricos, donde aquellos que participan viven de la manera más pura la esencia del automovilismo. Todos los cambios de marcha y giros bruscos exigen tanto al piloto como a los propios coches clásicos, que son los mismos que compitieron en la 56.º edición de este rally en 1986.

Hay 14 españoles

El martes, 244 coches de 28 países partieron su camino hacia Montecarlo desde Valence en Francia, sin embargo, el camino de muchos hasta la ciudad francesa arrancó mucho antes. A pesar de que el rally comenzó de manera oficial el domingo 1 de febrero, el jueves 29 de enero salieron los primeros coches desde John O'Groats en Escocia. Después, de manera escalonada, lo hicieron desde Mónaco, Barcelona, (Italia), Reims (Francia) y Bad Homburg (Alemania). Entre los participantes hay 14 españoles y Luis Climent está entre los favoritos para llevarse la victoria.

"Todo es especial"

Antes de partir hacia Mónaco, Antena 3 Deportes pudo hablar con él y destacó que lo que apasiona tanto de los clásicos es "el olor, el sonido, todo es especial". Otro de los pilotos españoles destacados es Antonio Sainz, piloto y hermano de Carlos Sainz, quién recalcó la exigencia de conducir estos coches de más de 40 años. En estos automóviles no hay la tecnología ni la ayuda moderna que existe en los coches de rally actuales, por lo que la experiencia de pilotaje de lo más real.

Además la dificultad de conducir los coches, el recorrido tampoco lo pone fácil. Hay puntos clave en los que el agua, la nieve e incluso el hielo son determinantes. Sainz explicó que además de un reto, es "una carrera de supervivencia". Después de recorrer más de 1700 kilómetros, los coches llegarán hoy a Montecarlo para dar fin a esta larga aventura de lo más clásica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.