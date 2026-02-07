Una zapatería centenaria de San Sebastián liquida su género por andamio

Tras calzados Tello hay 123 años de historia. Estíbaliz Tello, responsable del comercio, nos muestra una fotografía en la que se ve a su bisabuelo, Miguel, frente a la fachada de su segunda tienda, situada en la calle Urbieta número ocho. La primera, nos relata, se inauguró en 1903.

Han hecho frente a numerosas adversidades, como varias crisis económicas o la llegada de las ventas por internet. En la actualidad, se enfrentan a un nuevo enemigo. El vallado de una obra que ha dejado la zapatería arrinconada. Estíbaliz nos explica que la estructura no tiene paso para los peatones lo que está provocando que se reduzca un treinta por ciento el paso de gente.

Y eso se refleja en las ventas. De ahí que hayan montado una liquidación por andamio. Con descuentos de hasta el 70 por ciento. Con precios tan bajos no tengo beneficio, afirma Estíbaliz, pero el género tampoco se queda en el almacén cogiendo polvo, nos asegura resignada.

"Es una tienda local que atiende con mimo"

La medida ha tenido buena acogida. Preguntamos a las clientas que encontramos dentro de la tienda. "Se puede aprovechar, hay precios muy buenos", nos asegura la primera. "Es una tienda local que atiende con mimo", defiende otra. "He visto la liquidación por andamio y he entrado a ver qué tienen", comenta una mujer con curiosidad.

La obra va a durar a dos años, ahora el reto es mantener la fidelidad de los clientes. Estíbaliz nos asegura emocionada que han respondido a su llamada. "Han venido, así que confío en que esto pueda pasar muchas más veces. Que no sea solo a base de precios", nos comenta. Porque los descuentos no pueden extenderse tanto en el tiempo.

Quienes forman parte del comercio se ven con energía. "123 años de legado comercial no se pueden ir a la porra por un andamio", subraya tajante. Nada se interpondrá en su futuro, menos un andamio.

