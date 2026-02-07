Sabalenka, sobre la primera vez que conoció a Paula Badosa: "Pensamos que la otra era una z***"

Aryna Sabalenka reconoció a TNT Sports que no tuvo una buena impresión la primera vez que conoció a Paula Badosa, la que es ahora una de sus mejores amigas tanto dentro como fuera del circuito profesional.

"Cuando nos conocimos pensamos algo que la otra era una z***..."

"La historia es muy divertida; nos seguimos enviando memes sobre cómo nos conocimos porque cuando ambas nos vimos por primera vez, pensamos algo así como que la otra era una z***, digámoslo así", dijo entre risas la tenista bielorrusa.

"Después nos conocimos y dijimos 'oh, en realidad eres divertida'"

"Luego jugamos una exhibición, pudimos hablar un poco y pensamos: '¡Oh, en realidad eres divertida!', y sentimos una conexión, sentimos que somos iguales", dijo la número 1 del mundo. Sabalenka y Badosa son grandes amigas desde hace años, es más, son varias las veces que han compartido pista en dobles. "Desde entonces somos besties (mejores amigas".

Eso sí, cuando se enfrentan la amistad pasa a un segundo plano: "Somos muy buenas amigas, pero dejamos la amistad de lado cuando jugamos. Sé que me va a odiar un par de horas, pero prometo que, cuando vayamos de compras, le compraré lo que quiera", dijo Aryna la última vez que se vieron las caras en un partido oficial (semifinales del Open de Australia 2025)".

Además, ambas comparten su amistad en redes sociales, donde muestran a sus seguidores los bailes, planes y los viajes que hacen a lo largo del año.

Bielorrusa y española se han enfrentado en ocho partidos oficiales, con un balance de seis victorias de Sabalenka y dos de Badosa, que se llevó los dos primeros duelos.

