El Barça no da opción al Mallorca y 'celebra' su adiós a la Superliga metiendo más presión al Madrid (3-0)

El Barça sigue con la velocidad de crucero activada. Los de Flick se deshicieron sin problemas del Mallorca en el Camp Nou (3-0) gracias a los goles de Lewandowski, Bernal y Lamine, que marcó uno de los tantos de la jornada en su quinto partido consecutivo viendo puerta.

El equipo hizo los deberes sin sobresalto alguno ante el tercer peor visitante de la competición, que apenas tuvo opciones de puntuar y que cuando pudo meterse en el partido se dio de cara contra Joan García.

Golazo de Lamine, que ha marcado en los últimos cinco

Casi media hora aguantó el conjunto balear ante el campeón, pero tras una jugada polémica y un rechace fortuito, Lewandowski adelantó a los suyos al filo de lo 30 minutos. Lamine perdonó el segundo antes del descanso pero marcó el de la tranquilidad tras un zurdazo desde fuera del área. Fue el quinto encuentro consecutivo en el que marcó el internacional español, que además ha repartido otras dos asistencias en los últimos seis.

Más presión a un Madrid que vive en la cuerda floja

El Barça asfixió al Mallorca y controló el partido de principio a fin para hacerse con su sexta victoria consecutiva, y su 17 en los últimos 18 encuentros. Los azulgrana vuelven a presionar a un Real Madrid que dormirá a cuatro puntos de diferencia y sabiendo que este domingo visitará al Valencia en Mestalla en un partido siempre complicado y polémico, aunque esta vez no estará Vinicius, pero tampoco Rodrygo y Bellingham.

El Barça deja la Superliga

Además, este mismo sábado, el FC Barcelona oficializó su adiós a la Superliga que ideó y que a esta hora solo sostiene el Real Madrid: "El Barça informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.