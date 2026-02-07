Juanma Moreno señala el punto más delicado de la borrasca: "En Ubrique desalojaremos a unos 100 vecinos por el movimiento de aguas subterráneas"

El temporal, el frío y las fuertes lluvias no cesan en España, y es que después de que la borrasca Leonardo dejara más de 11.000 personas desalojadas y una persona fallecida en Andalucía, la borrasca Marta ha hecho irrupción en la península ibérica para cruzar el país de oeste a este, lo que mantendrá en jaque y en alerta a muchos puntos del panorama nacional.

Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, ha comparecido este sábado en directo en Antena 3 Noticias Fin de Semana para repasar y analizar los posibles efectos de la borrasca Marta en la geografía andaluza.

¿Dónde se encuentra lo más complicado en Andalucía?

"Hay 71 situaciones de emergencia, salvo Almería y Huelva en el resto hay incidencias, ahora estamos centrando la atención en Ubrique (Cádiz), donde desalojaremos a un centenar de vecinos debido al movimiento de aguas subterráneas, que a su vez pueden generar movimientos de tierra. Miramos al cielo, pero también al suelo, las laderas... estos corrimientos de tierra pueden ser muy peligrosos", empieza diciendo el líder popular en Andalucía.

"Esta noche desalojaremos a 150-200 personas más"

Sobre las zonas que hasta ahora estaban incomunicadas, Moreno Bonilla ha confirmado que todas han dejado de estarlo en las últimas horas: "Hay 11.000 personas desalojadas, pero calculamos que habrá 150-200 más durante esta noche. Tenemos que esperar a que pase el temporal y luego comprobar como están los hogares y los posibles daños materiales".

"Se están empezando a provocar movimientos de tierra, y eso provoca fisuras en las casas..."

Hasta el momento hay que lamentar el fallecimiento de una persona por los efectos de la borrasca Leonardo, por eso el presidente andaluz ha querido lanzar un mensaje de precaución a su población: "La prioridad es asegurar las zonas donde puede haber peligro por inundación (Cádiz, zonas del Guadalquivir...) o en los pantanos, nos centraremos ahí a lo largo de la noche. Además, se están empezando a provocar movimientos de tierra, y eso provoca fisuras en las casas. Pido que los ciudadanos no hagan desplazamientos innecesarios, y que no se acerquen a arroyos, ríos... Y estar atentos a goteras y cualquier problema que pueda producirse en los hogares".

"Hacía mucho tiempo que no vivíamos un episodio así en Andalucía"

El líder de la comunidad andaluza ha reafirmado la pronta y efectiva respuesta de su gobierno, los servicios de emergencia y rescate, además de la coordinación entre administraciones: "Hemos sido muy prudentes, nos hemos anticipado y hemos trabajado con profesionalidad, coordinación, cooperación y cercanía con los andaluces. Es un episodio que no habíamos vivido así en Andalucía desde hace mucho tiempo".

Además, en la comparecencia que él mismo ha dado este sábado ha querido manifestar su intención de pedir al Gobierno ayudas del Fondo de Contingencia del Estado, y que la Comisión Europea active los fondos de Solidaridad.

