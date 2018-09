Una viñeta de Serena Williams publicada en un diario australiano desata una fuerte polémica al ser considerada como racista

El lamentable episodio acontecido en la final femenina del US Open, donde Serena Williams, abroncó y tildó de "ladrón y machista" al juez de silla sigue dando que hablar.

Esta vez en un lugar tan lejano como Australia. Y es que una viñeta del dibujante Mark Knight para el tabloide australiano 'Herald Sun' ha desatado una fuerte ola de críticas al considerar que la misma es racista.

Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC