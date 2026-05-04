Fernando Alonso, sobre su adiós a la F1: "Si lo logro me retiro esa misma tarde"

Fernando Alonso tuvo que conformarse con un decimoquinto puesto en el GP de Miami de Fórmula 1 y, al finalizar la carrera, comentó la estrategia de Aston Martin y el duro panorama que tiene por delante el resto de la temporada.

Al español le preguntaron sobre su futuro y si ha puesto alguna condición para continuar o no el año próximo en la F1: "¿Quizá si lograr un quinto en una carrera?", le cuestionaba un periodista británico. Y Fernando bromeaba: "Si logro un quinto en alguna carrera me retiro esa misma tarde". Señala así la distancia existente entre este Aston Martin y las escuderías top.

"Segunda carrera que acabamos sin percance, el ritmo no era nada del otro mundo, intentando no perder comba con lo que podemos hacer"

El piloto español lamentó que su ritmo "no era nada del otro mundo" en el trazado estadounidense, aunque al menos comprobaron la fiabilidad de su monoplaza terminando el Gran Premio de Miami este domingo, pensando en una primera mitad de Mundial que será complicada y sin mejoras.

"No hemos tenido problemas de fiabilidad, que es la nota positiva. Segunda carrera que acabamos sin percance, el ritmo no era nada del otro mundo, intentando no perder comba con lo que podemos hacer", dijo Alonso en declaraciones a Dazn después de ser decimoquinto.

La estrategia, esperar a la lluvia

El doble campeón del mundo confesó la estrategia de esperar la lluvia, que no llegó, aunque no hubiese servido de mucho: "Estábamos esperando por si llovía por sorpresa, intentar evitar una parada. Incluso evitando una parada hubiésemos terminado en la misma posición", apuntó.

Por otro lado, Alonso confesó que tratará de entretenerse con peleas como la de este domingo contra Sergio Pérez. "Con Checo intentamos un poco de entretenimiento y hoy teníamos un poco más. No tenemos ninguna pieza nueva en Canadá, hasta la 12 o 14 no tenemos ninguna pieza. La primera parte de la temporada cuanto menos entrenos haya mejor", terminó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.