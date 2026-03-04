Tim Henman, crítico con el actual dominio de Alcaraz y Sinner: "No estoy seguro de que eso sea tan atractivo"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan gobernando con mano de hierro en circuito ATP en las dos últimas temporadas, habiéndose repartido los últimos nueve grand slam. Novak Djokovic, en el US Open 2023, fue el último tenista, al margen del español y el italiano, capaz de reinar en uno de los cuatro grandes escenarios de la raqueta. Y, por lo visto en el comienzo de 2026, no parece que ambos tenistas estén dispuestos a aflojar. Alcaraz ha arrancado con un impoluto 12-0, ganando el Open de Australia y el ATP 500 de Doha; mientras que Sinner se ha mostrado algo más terrenal en los dos primeros meses de la temporada, cediendo ante Djokovic en las semifinales del Open de Australia y en los cuartos de final de Doha ante Jakub Mensik.

Y, en la próxima semana y media, llega el primer masters 1.000 de la temporada: Indian Wells. Las mejores raquetas del mundo están ya en el desierto californiano para pelear por uno de los grandes títulos del año, el que mucho consideran el 'quinto grand slam'. Muchos ya pronostican una final entre Alcaraz y Sinner en el Indian Wells Tennis Garden y la pregunta es si hay algún tenista en condiciones de poder impedirlo.

"¿Alguien puede cerrar la brecha? Realmente no lo estoy viendo en este momento"

Tim Henman, extenista británico y ganador de 11 títulos ATP a lo largo de su carrera, se ha mojado y ha dado su opinión sobre si algún jugador puede acortar la distancia tenística que existe a día de hoy entre los dos primeros del ranking ATP y el resto.

"¿Alguien puede cerrar la brecha? Realmente no lo estoy viendo en este momento", admite Henman en declaraciones al podcast 'Off Court With Greg Rusedski' que recoge el medio Tennis 365.

El extenista británico, ganador del masters de París en octubre de 2003, sostiene que Jack Draper podría ser ese jugador que desafíe el duopolio de Alcaraz y Sinner, pero avisa del hándicap de su físico.

"La persona que estaba llamando a la puerta en esta misma época el año pasado fue Jack Draper. Jugó un tenis fenomenal y realmente creo que tiene un estilo de juego, gran zurdo, con las armas que tiene... Te gustaría pensar que tiene una oportunidad. Tiene que desarrollar esa resistencia física. Ha tenido problemas con su cuerpo en diferentes etapas", advierte Tim Henman en el canal de YouTube con Greg Rusedski y Ashley Neaves.

"Zverev fue una decepción hasta finales del año pasado..."

El exjugador de Oxford también habla sobre Alexander Zverev, subrayando que el de Hamburgo debe salir de la posición defensiva que suele tener en la pista para poder vencer a Alcaraz y Sinner.

"Zverev fue una decepción hasta finales del año pasado, y actualmente ha jugado algo de buen tenis. Tiene algunas armas que creo que si las usara correctamente... Pero creo que su posicionamiento en la pista es simplemente demasiado defensivo. No creo que puedas vencer a Sinner o Alcaraz desde el fondo de la cancha. Son demasiado atléticos, su golpeo de pelota es demasiado bueno, así que tienes que aportar otra dimensión en la cancha", opina Tim Henman.

"¿Y quién tiene esa dimensión extra? La forma en que Djokovic jugó en Australia en esa semifinal fue fenomenal, y creo que nadie lo esperaba, pero la manera en que jugó tan agresivamente, llevando la pelota por la línea y sin fallar, fue enormemente impresionante. Pero, en última instancia, no pudo mantener eso", recuerda el extenista británico en declaraciones al podcast 'Off Court With Greg Rusedski' que recoge el Tennis 365.

Por último, Tim Henman considera que, con todo lo dicho anteriormente, no parece haber un tenista en condiciones de acabar con el dominio de Sinner y Alcaraz, al menos a corto plazo.

"Creo que la respuesta larga a tu pregunta es que no veo a nadie cerrando la brecha todavía, pero me gustaría que me demostraran que estoy equivocado", apunta Henman.

"Adoro a Sinner y a Alcaraz, son jugadores geniales, grandes tipos, pero si están jugando cada final de Grand Slam, no estoy seguro de que eso sea tan atractivo", concluye el extenista británico de 51 años.