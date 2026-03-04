Steve Johnson y su pronóstico para Indian Wells: "Creo que vamos a ver una final Alcaraz - Sinner"

Indian Wells, el primer masters 1.000 de la temporada y considerado como el 'quinto grand slam', ya está en marcha, con las principales raquetas del mundo presentes en el desierto californiano. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los principales favoritos a levantar el título el próximo domingo 15 de marzo en las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden.

Carlos Alcaraz, que está invicto en lo que va de 2026 (12-0), llega a Indian Wells lanzado tras conquistar el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, y debutará ante el ganador del Dimitrov - Atmane. ¿Levantará el murciano su tercer título del año y logrará su tercera corona en Indian Wells? Steve Johnson, extenista californiano y que llegó a ser el 21º de la ATP en julio de 2016, ha realizado su pronóstico para el primer masters 1.000 del año.

"¿Puede continuar el dominio de Alcaraz? ¿Perderá un set? ¿Perderá un partido? ¿Está Sinner un poco de vuelta a donde estaba al final del año pasado, compitiendo al final de estos torneos?", se pregunta Steve Johnson en el podcast Nothing Major Show con John Isner, Sam Querrey y Jack Sock.

"Creo que vamos a ver una final Alcaraz-Sinner. En pistas duras, estos chicos son simplemente muy buenos. Sinner ha estado allí unos días entrenando, preparándose. Quieren (Alcaraz y Sinner) ganar aquí", apunta el extenista de Orange.

"No veo a Draper llegando de la nada para obtener otro título"

"No veo a nadie fuera de esos dos chicos ganándolo (el torneo). Es difícil apostar en su contra en este momento", opina un Steve Johnson que tampoco ve a Jack Draper, actual campeón de Indian Wells, en condiciones de desafiar el dominio de Alcaraz y Sinner.

"No veo a Draper llegando de la nada para obtener otro título", afirma Steve Johnson.

Sam Querrey, extenista estadounidense y ganador de diez títulos ATP, apuesta también por el de El Palmar y el San Cándido para reinar en el desierto de Indian Wells.

"Todas las superficies son favorables a Alcaraz y a Sinner. Eso ya no importa", señala Querrey.

El extenista de San Francisco también sostiene que la cancha dura de Indian Wells se adapta mejor al tenis de Alcaraz que otras pistas rápidas del circuito ATP.

"Sí, creo que sí. Es dura, la pelota bota alto. Creo que Sinner es un poco mejor cuando la pelota está justo en su zona. Para Alcaraz, él trabaja un poco más el saque con efecto", analiza Sam Querrey.