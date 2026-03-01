El famoso entrenador de tenis que no deja de alucinar con Carlos Alcaraz: "Ha revolucionado el tenis como ningún otro..."

Rick Macci ya es uno de los grandes ídolos de Carlos Alcaraz... El entrenador estadounidense a vuelto a rendirse al tenis del murciano, en esta ocasión se ha referido al impacto que está teniendo Alcaraz en el tenis moderno.

"Ha revolucionado el deporte como ningún otro, con un estilo completo y una sonrisa ganadora"

"Carlos ha elevado el listón y ha revolucionado el deporte como ningún otro. Desde el nivel profesional hasta el de club, ha llevado el juego a un nuevo nivel, ofreciendo más, no menos, con un estilo completo y una sonrisa ganadora. Su juego es un espectáculo: golpes rápidos, dejadas imposibles, globos y remates; pero, por encima de todo, lo suyo es puro amor por el tenis", explicó Macci.

"Alcaraz tiene cosas de Agassi y el Big Three, pero nunca copió a ninguno"

El que fuera preparador de las hermanas Williams y Sharapova, entre otros tenistas, tuvo unas preciosas palabras hacia Carlitos hace apenas cinco días: "Alcaraz, a pesar de ser una combinación de Agassi, Fed, Rafa y Joker (Djokovic), todo en uno, nunca copió a ninguno. Su imaginación, creatividad y estilo únicos son una de las principales razones por las que el mago español se une a RARE AIR", dijo en una de sus publicaciones en la red social X. Y estos son solo algunos de los tuits de Macci en los últimos días, pero es que el reconocido entrenador lleva meses alabando el juego del español, claro está quien es su jugador preferido. En su cuenta de X, Macci también analiza el desempeño de otros jugadores.

Mientras tanto, Alcaraz prepara su tercer torneo del año y primer Masters 1.000, el de Indian Wells, donde ganó en las ediciones de 2023 y 2024, aunque cayó en semifinales el año pasado ante el británico Jack Draper. De momento, Carlitos lleva 12 victorias y 0 derrotas en 2026, habiendo ganado el Open de Australia y el ATP 500 de Doha.

En cuanto a las victorias, Carlos suma 12 seguidas, a cuatro de igualar las 16 que logró Jannik Sinner en el comienzo de 2024. Por delante, al margen del tenista de San Cándido, están las marcas de Roger Federer y Pete Sampras -17-, de Rafa Nadal (20) y de Novak Djokovic (26 y 41).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.