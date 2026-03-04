Jon Rahm fleta un avión privado para rescatar a jugadores de LIV atrapados en Dubái

Jon Rahm tomó la iniciativa para que siete jugadores del circuito LIV Golf pudieran llegar a tiempo al torneo de Hong Kong tras quedar atrapados en Dubái por el conflicto bélico desatado en Irán. El golfista español alquiló un avión privado que permitió al grupo salir de la zona afectada y viajar hasta Asia para disputar la tercera prueba de la temporada.

El vuelo partió desde un aeródromo situado en Omán, país limítrofe con Emiratos Árabes Unidos, y trasladó a varios golfistas que se habían quedado sin conexión aérea en Dubái debido a los bombardeos registrados en la región del Golfo Pérsico.

Entre los jugadores que lograron viajar gracias a la gestión del vasco se encuentran el norirlandés Tom McKibbin y el estadounidense Caleb Surratt, compañeros de Rahm en el equipo Legion XIII. También formaron parte del traslado los británicos Lee Westwood y Sam Horsfield, el belga Thomas Detry, el polaco Adrian Meronk y el indio Anirban Lahiri.

"Llegué sano y salvo a Hong Kong. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar y gracias por sus mensajes e inquietudes. Cuídense todos en los Emiratos Árabes Unidos y espero poder volver pronto a casa", escribió Meronk en sus redes sociales tras aterrizar.

Dubái ha sido uno de los puntos del Golfo afectados por los bombardeos del Ejército iraní en respuesta a la intervención militar de Estados Unidos e Israel iniciada el pasado sábado. La rápida reacción de Rahm permitió que sus compañeros pudieran cumplir con sus compromisos deportivos pese a la situación de inestabilidad en la zona.

