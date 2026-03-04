Enrique Cerezo revela el misterio de Tom Ford y Smith, los "nuevos fichajes" del Atlético

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, recurrió al sentido del humor para felicitar al conjunto colchonero tras eliminar al Barcelona y clasificarse para la final de Copa del Rey.

"Felicitar a todo el equipo, ha hecho un gran partido. Hemos conseguido pasar. No era fácil aunque teníamos una gran ventaja, pero ahora en estos momentos la verdad es que todos estamos contentos", compartió con los seguidores colchoneros a través de redes sociales.

Enrique Cerezo apeló al sentido del humor recordando así unas declaraciones suyas horas antes del partido en el Camp Nou: "Hay una cosa importante, no ha hecho falta que jugasen los dos nuevos fichajes, Tom Ford y Smith. Por lo cual... habrá que esperar".

La frase más comentada

El presidente del Atlético se refería a su frase de "tenemos a Julián Álvarez, a Tom Ford, a Smith..." en la previa de la comida entre directivas. Tras el partido, ya en la final, en el programa 'Radioestadio Noche' de Onda Cero aclaró que a esos futbolistas "los dejamos para la final" del torneo del KO.

