Copa del Rey
Barcelona - Atlético de Madrid: semifinal de la Copa del Rey, en directo
Sigue en directo el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan hoy (21:00 horas) en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou. Los de Simeone llegan con la ventaja cosechada en el duelo de ida (4-0) tras la exhibición que ofrecieron en el Metropolitano el pasado 12 de febrero y con el objetivo de rematar la faena esta noche en la Ciudad Condal.
El Barça de Hansi Flick se agarra al gran momento de forma de Lamine Yamal, autor de un hat-trick ante el Villarreal, y los regresos de Pedri y Raphinha, ausentes hace casi un mes en el Metropolitano. Solo una vez en su historia, ante el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2016-17, los azlugrana han logrado levantar un 4-0 en una eliminatoria.
Onces oficiales del Barcelona - Atlético de Madrid
FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.
Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Hancko, Marc Pubill, Ruggeri; Johnny, Koke, Giuliano; Griezmann, Julián Álvarez y Lookman.
¡Ya puedes seguir en directo el Barcelona - Atlético de Madrid de semifinales de la Copa del Rey!
Ya tenemos confirmados los onces de Barcelona y Atlético de Madrid para la semifinal de la Copa del Rey en el Camp Nou. Recordamos las alineaciones titulares:
FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsi, Gerard Martín, Cancelo o Balde; Pedri, Bernal; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran o Dani Olmo.
Atlético de Madrid: Musso; Llorente o Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso o Llorente, Koke, Lookman o Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.
¡Tenemos el once del Atlético de Madrid! Así sale hoy el equipo de Simeone en busca del billete para la final de la Copa del Rey: Musso; Llorente, Hancko, Marc Pubill, Ruggeri; Johnny, Koke, Giuliano; Griezmann, Julián Álvarez y Lookman.
Así ha llegado el autobús del Barcelona al Camp Nou para la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético. ¡Brutal ambiente hoy el que vamos a vivir!
¡Ya tenemos el once oficial del Barcelona! Estos son los onces elegidos por Hansi Flick para tratar de obrar la remontada ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.
El Barcelona ha alcanzado las semifinales de la Copa del Rey tras eliminar a Guadalajara (0-2), Racing (0-2) y Albacete (1-2).
Por su parte, el Atlético de Madrid ha eliminado al CD Atlético Baleares (2-3), Deportivo de la Coruña (0-1) y Betis (0-5). ¿Quién logrará el billete para la final de la Copa del Rey?
Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este lunes que los jugadores están esperando "toda la temporada" poder jugar partidos de "trascendencia" como el que afronta este martes el club colchonero.
"Le cuento a los chicos que jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, con talento, con jerarquía, con personalidad, con ilusión, con fe y con determinación, sobre todo. Nos vamos a enfrentar a un rival muy bueno que tiene el juego ofensivo, abierto, con personalidad, con jugadores muy buenos individualmente y con un juego colectivo que ha demostrado la temporada pasada y esta temporada que está siendo de los más competitivos en Europa y en Liga", apuntó Simeone.
El técnico argentino avisó sobre las cualidades del Barça de Hansi Flick.
"Sabemos de sus virtudes, sabemos de nuestras posibilidades de hacer el partido. No hay mucho más. Tenemos que convivir con lo que va a ir sucediendo en el andar del partido", indicó Simeone.
Hansi Flick hizo un llamamiento este lunes para "hacer lo imposible posible" y poder dar la vuelta a la semifinal de la Copa del Rey, tras el 4-0 del Metropolitano.
"Vamos cuatro goles por debajo y tenemos que hacer lo imposible, posible. No es fácil pero no nos rendiremos. Iniciaremos el partido con la intención de dejar la portería a cero y que lo podemos conseguir. Siempre debes creer, seguro que la afición nos dará apoyo. Por ejemplo, cuando tuvimos partidos contra el Dortmund, a cada mitad debemos marcar dos goles, sabemos que es difícil, contra un rival fantástico, nos hicieron mucho daño en el último partido, creo que lo podemos hacer", subrayó el entrenador alemán.
"Siempre es mejor pensar en el primer gol que en el segundo. Tendremos hambre de conseguirlo. Frente al Villarreal vimos un equipo en que todo el mundo lucha y está buena dinámica. Esta es la clave para mañana", apuntó Flick.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid! El Camp Nou es el escenario de un partido que determinará al primer finalista copero de la temporada. Los de Simeone llegan al partido con la enorme ventaja (4-0) lograda hace casi un mes en el Metropolitano, mientras que los de Hansi Flick se agarran a una noche mágica en el Camp Nou para remontar y meterse en la gran final del próximo 18 de abril en La Cartuja.
El equipo que logre esta noche el billete para la final se medirá ante el ganador de la otra semifinal, entre Real Sociedad y Athletic, que se jugará este miércoles en el Reale Arena.
¡Sigue en directo la semifinal de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del encuentro!
