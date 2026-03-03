Barcelona - Atlético de Madrid: semifinal de la Copa del Rey, en directo

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan hoy (21:00 horas) en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou. Los de Simeone llegan con la ventaja cosechada en el duelo de ida (4-0) tras la exhibición que ofrecieron en el Metropolitano el pasado 12 de febrero y con el objetivo de rematar la faena esta noche en la Ciudad Condal.

El Barça de Hansi Flick se agarra al gran momento de forma de Lamine Yamal, autor de un hat-trick ante el Villarreal, y los regresos de Pedri y Raphinha, ausentes hace casi un mes en el Metropolitano. Solo una vez en su historia, ante el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2016-17, los azlugrana han logrado levantar un 4-0 en una eliminatoria.

Onces oficiales del Barcelona - Atlético de Madrid

FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Hancko, Marc Pubill, Ruggeri; Johnny, Koke, Giuliano; Griezmann, Julián Álvarez y Lookman.

