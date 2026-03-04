Salvador Burguet, experto en Inteligencia: "En España hay riesgo de atentado contra intereses de EE.UU. e Israel"

Se cumplen cinco días desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva en Irán que se ha convertido en un conflicto en Oriente Medio que, por el momento, no hay intención de finalizar. Este panorama es "realmente apasionante" para Salvador Burguet, especialista de Inteligencia, pero no por "las acciones militares" sino "por el proceso de preparación".

Explica que en la operación han participado muchas agencias, servicios y especialidades de inteligencia. Por ejemplo, según varios medios en la muerte del líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei, a pesar de que fue un agente infiltrado quien dio con el lugar del fallecido, se llegó a hackear las cámaras de tráfico de donde creían que se encontraba.

El experto detalla que se han combinado diferentes especialidades de inteligencias como "las técnicas, que serían el hackeo de las cámaras de tráfico para tener una visión de lo que era el complejo presidencial de al-Khamene y el de las "BTS", es decir "las torres de repetición, que son las que geoposicionan a los terminales y las que permiten el acceso a la parte interna del terminal, tanto al IMEI como a todos los datos que tengan. Ese es un hackeo de las BTS".

Tras esto entra la inteligencia artificial la cual "analiza todos estos datos y establece patrones de conducta, grupos que se mueven al mismo tiempo y van al mismo sitio, lo cual al final permite identifica quién es quién y qué hace en cada momento".

Además, subraya la "inteligencia de fuentes", que aunque no cree que "hubiese operadores de inteligencia, en este caso del Mossad, infiltrados dentro de Irán, porque es muy peligroso, muy complicado. Pero sí está claro que el Mossad controlaba fuentes humanas, que eran las que les pasaban la información".

¿Riesgo de atentado?

No obstante, ante las amenazas que llegan del régimen islamista y Trump, Burguet de que "hay que barajar la posibilidad" de que se produzca, "no un atentado contra España, pero sí contra intereses norteamericanos, contra intereses israelíes" en nuestro país.

El régimen iraní tiene un sistema de inteligencia donde sacan detalles importantes de las redes sociales de los soldados estadounidenses. El experto señala que "es un caso tipico de utilización de la inteligencia de fuentes abiertas". Pone de ejemplo un caso del martes sobre una cuenta de 'X', presuntamente de procedencia China: "Se publicó un vídeo en el cual se dan detalles de todas las bases norteamericanas en la región, de anchura de pistas, número de pistas de carreteo, pistas de aterrizaje de canal de las bases y eso es grave".

