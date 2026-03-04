Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra inteligencia

Salvador Burguet, experto en Inteligencia: "En España hay riesgo de atentado contra intereses de EE.UU. e Israel"

El experto explica que es "realmente apasionante" como preparar la operación con la inteligencia.

Antena 3 Noticias

Salvador Burget, experto en Inteligenia: "En España hay riesgo de un atentdo contra intereses norteamericanos e israelíes" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Se cumplen cinco días desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva en Irán que se ha convertido en un conflicto en Oriente Medio que, por el momento, no hay intención de finalizar. Este panorama es "realmente apasionante" para Salvador Burguet, especialista de Inteligencia, pero no por "las acciones militares" sino "por el proceso de preparación".

Explica que en la operación han participado muchas agencias, servicios y especialidades de inteligencia. Por ejemplo, según varios medios en la muerte del líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei, a pesar de que fue un agente infiltrado quien dio con el lugar del fallecido, se llegó a hackear las cámaras de tráfico de donde creían que se encontraba.

El experto detalla que se han combinado diferentes especialidades de inteligencias como "las técnicas, que serían el hackeo de las cámaras de tráfico para tener una visión de lo que era el complejo presidencial de al-Khamene y el de las "BTS", es decir "las torres de repetición, que son las que geoposicionan a los terminales y las que permiten el acceso a la parte interna del terminal, tanto al IMEI como a todos los datos que tengan. Ese es un hackeo de las BTS".

Tras esto entra la inteligencia artificial la cual "analiza todos estos datos y establece patrones de conducta, grupos que se mueven al mismo tiempo y van al mismo sitio, lo cual al final permite identifica quién es quién y qué hace en cada momento".

Además, subraya la "inteligencia de fuentes", que aunque no cree que "hubiese operadores de inteligencia, en este caso del Mossad, infiltrados dentro de Irán, porque es muy peligroso, muy complicado. Pero sí está claro que el Mossad controlaba fuentes humanas, que eran las que les pasaban la información".

¿Riesgo de atentado?

No obstante, ante las amenazas que llegan del régimen islamista y Trump, Burguet de que "hay que barajar la posibilidad" de que se produzca, "no un atentado contra España, pero sí contra intereses norteamericanos, contra intereses israelíes" en nuestro país.

El régimen iraní tiene un sistema de inteligencia donde sacan detalles importantes de las redes sociales de los soldados estadounidenses. El experto señala que "es un caso tipico de utilización de la inteligencia de fuentes abiertas". Pone de ejemplo un caso del martes sobre una cuenta de 'X', presuntamente de procedencia China: "Se publicó un vídeo en el cual se dan detalles de todas las bases norteamericanas en la región, de anchura de pistas, número de pistas de carreteo, pistas de aterrizaje de canal de las bases y eso es grave".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Última hora en directo de la guerra en Irán y los ataques de EE.UU e Israel: Bombardeos "a gran escala" contra Teherán mientras Pedro Sánchez exige a todos "que paren"

Un edificio en Beirut

Publicidad

Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dan la mano en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025

Trump contra Sánchez: Las veces que el presidente de EE.UU. ha amenazado a España

Un edificio en Beirut

Última hora en directo de la guerra en Irán y los ataques de EE.UU e Israel: Bombardeos "a gran escala" contra Teherán mientras Pedro Sánchez exige a todos "que paren"

Conmoción en Italia: un conductor de ambulancia acusado de matar a cinco pacientes

Conmoción en Italia: Acusan a un conductor de ambulancia de matar a cinco pacientes

China arremete contra Trump tras la amenaza a España
CHINA

China arremete contra Trump tras su amenaza con cortar lazos comerciales con España: "El comercio no debe ser utilizado como arma"

Antena 3 Noticias
Guerra inteligencia

Salvador Burguet, experto en Inteligencia: "En España hay riesgo de atentado contra intereses de EE.UU. e Israel"

Quinto día de guerra
Guerra en Oriente Próximo

Irán intensifica su ofensiva contra embajadas de EEUU e Israel avanza en el Líbano en el quinto día de guerra

Se cumple el quinto día de bombardeos. Israel avanza en el Líbano y ha vuelto a bombardear Teherán. Asegura haber destruido el lugar donde 88 clérigos se iban a reunir para nombrar al sucesor de Jameneí, que según algunas fuentes será su propio hijo.

01 March 2026, Iraq, Erbil: Smoke and flames rise near Erbil International Airport in Iraqi Kurdistan following explosions as air defense systems carried out intensive interception operations. Photo: Ismael Adnan/dpa 01/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Guerra en Irán

Cuarta noche de guerra entre EEUU, Israel e Irán: más de 1.700 objetivos bombardeados y casi 800 muertos en Irán

Siguen los bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán, y las fuerzas terrestres de Israel han entrado en Líbano. Irán responde con nuevas oleadas de ataques y paralizando el estrecho de Ormuz.

Teherán

Irán extiende el frente y sitúa a ocho países del Golfo bajo amenaza

Tehran

EEUU evacúa sus embajadas en Kuwait e Irak tras el ataque iraní en Riad

Donald Trump, tras reunirse con Merz

Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura en el conflicto con Irán: "Es un aliado terrible"

Publicidad