Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Países implicados

Irán extiende el frente y sitúa a ocho países del Golfo bajo amenaza

Estados del Golfo, milicias regionales y potencias como Rusia y China toman posiciones ante la escalada entre Estados Unidos e Israel frente a Teherán.

Teherán

Irán | Eruopa Press

Publicidad

La Operación Furia Épica, denominada Rugido del León por Estados Unidos e Israel, ha extendido el alcance del conflicto más allá de Irán. Al menos ocho países del Golfo Pérsico, además del propio Israel, han pasado a situarse en el radio de acción de los misiles iraníes.

Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudí figuran entre los Estados afectados por la respuesta de Teherán. Según el análisis regional, se trata en su mayoría de aliados de Washington que albergan bases militares estadounidenses en su territorio.

El Golfo, bajo presión

Irán sostiene que responde a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel atacando objetivos en países de su entorno. En total, son al menos una decena los aliados de Washington que han sufrido represalias. En el caso de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, la rivalidad con la República Islámica se remonta a décadas atrás, marcada por tensiones comerciales y religiosas.

Ahora, el argumento de Teherán es que estos Estados facilitan infraestructuras a Estados Unidos. La estrategia iraní pasa por presionar a estos gobiernos para que exijan a la Casa Blanca un freno a la guerra.

En paralelo, Irán mantiene vínculos con milicias en la región. Sin embargo, su red de aliados armados atraviesa un momento de debilidad. "Irán había perdido toda su red de proxis, ya no está Assad en Siria, hezbollah ha sido diezmada en Libano, los huties sufrieron un duro golpe el año pasado...", señala Javier Gil Guerrero, catedrático de Relaciones Internacionales.

Líbano y Yemen, en la ecuación

Hizbulá ha implicado a Líbano en la dinámica del conflicto, mientras que los hutíes en Yemen amenazan con sumarse a la confrontación directa contra Israel. Ambos actores forman parte del eje de influencia iraní en Oriente Medio, aunque con capacidad reducida respecto a años anteriores.

En el plano internacional, Rusia y China han expresado su condena a la intervención de Estados Unidos e Israel. No obstante, ninguna de las dos potencias ha dado señales de implicarse de forma directa en defensa de Teherán.

En Europa, la posición es desigual. Reino Unido ha permitido el uso de sus bases para operaciones estadounidenses, mientras que países como España o Irlanda han manifestado su rechazo a la intervención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Chipre recomienda a sus ciudadanos preparar una mochila de emergencia ante un posible ataque de Irán

Mochila de emergencia recomendada por el gobierno de Chipre.

Publicidad

Mundo

01 March 2026, Iraq, Erbil: Smoke and flames rise near Erbil International Airport in Iraqi Kurdistan following explosions as air defense systems carried out intensive interception operations. Photo: Ismael Adnan/dpa 01/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo: El Gobierno responde a Trump: "España puede contener posibles impactos"

Teherán

Irán extiende el frente y sitúa a ocho países del Golfo bajo amenaza

Tehran

EEUU evacúa sus embajadas en Kuwait e Irak tras el ataque iraní en Riad

Donald Trump, tras reunirse con Merz
EEUU

Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura en el conflicto con Irán: "Es un aliado terrible"

Mochila de emergencia recomendada por el gobierno de Chipre.
Oriente Medio

Chipre recomienda a sus ciudadanos preparar una mochila de emergencia ante un posible ataque de Irán

Andrew Smith Serrano y Nicolás de Pedro
¿Lo Hablamos?

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el futuro del régimen de los ayatolás, a debate en '¿Lo Hablamos?'

Este jueves 5 de marzo, los analistas internacionales Andrew Smith Serrano y Nicolás de Pedro analizan el ataque de Estados Unidos e Isael contra Irán en una nueva edición de '¿Lo Hablamos?'.

Tras 26 años pagando un alquiler para mantener intacta la escena del crimen de su mujer, se resuelve el caso
Japón

Paga durante 26 años el alquiler del apartamento donde mataron a su mujer para mantener intacta la escena del crimen

Ahora, detienen a una mujer como sospechosa del asesinato cometido en 1999. La arrestada fue compañera de escuela del marido de la víctima.

Marchas en Beirut

Trump anuncia que seguirá atacando Irán "el tiempo que sea necesario" mientras decretan el cierre total del Estrecho de Ormuz

Gabriela Martins

Samuel Moura, el marido de la influencer fallecida tras la fecundación in vitro, se pronuncia sobre los hechos

Se cumple un mes de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

Se cumple un mes de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie sin novedades de su paradero

Publicidad