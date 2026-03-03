Irán extiende el frente y sitúa a ocho países del Golfo bajo amenaza

La Operación Furia Épica, denominada Rugido del León por Estados Unidos e Israel, ha extendido el alcance del conflicto más allá de Irán. Al menos ocho países del Golfo Pérsico, además del propio Israel, han pasado a situarse en el radio de acción de los misiles iraníes.

Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudí figuran entre los Estados afectados por la respuesta de Teherán. Según el análisis regional, se trata en su mayoría de aliados de Washington que albergan bases militares estadounidenses en su territorio.

El Golfo, bajo presión

Irán sostiene que responde a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel atacando objetivos en países de su entorno. En total, son al menos una decena los aliados de Washington que han sufrido represalias. En el caso de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, la rivalidad con la República Islámica se remonta a décadas atrás, marcada por tensiones comerciales y religiosas.

Ahora, el argumento de Teherán es que estos Estados facilitan infraestructuras a Estados Unidos. La estrategia iraní pasa por presionar a estos gobiernos para que exijan a la Casa Blanca un freno a la guerra.

En paralelo, Irán mantiene vínculos con milicias en la región. Sin embargo, su red de aliados armados atraviesa un momento de debilidad. "Irán había perdido toda su red de proxis, ya no está Assad en Siria, hezbollah ha sido diezmada en Libano, los huties sufrieron un duro golpe el año pasado...", señala Javier Gil Guerrero, catedrático de Relaciones Internacionales.

Líbano y Yemen, en la ecuación

Hizbulá ha implicado a Líbano en la dinámica del conflicto, mientras que los hutíes en Yemen amenazan con sumarse a la confrontación directa contra Israel. Ambos actores forman parte del eje de influencia iraní en Oriente Medio, aunque con capacidad reducida respecto a años anteriores.

En el plano internacional, Rusia y China han expresado su condena a la intervención de Estados Unidos e Israel. No obstante, ninguna de las dos potencias ha dado señales de implicarse de forma directa en defensa de Teherán.

En Europa, la posición es desigual. Reino Unido ha permitido el uso de sus bases para operaciones estadounidenses, mientras que países como España o Irlanda han manifestado su rechazo a la intervención.

