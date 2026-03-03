Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mueren tres mujeres tras caer al mar al romperse una pasarela en una playa de Santander

La rotura de la pasarela de madera ha provocado la caída de varias personas al mar. Se han confirmado la muerte de tres mujeres.

Beatriz García
Publicado:

Tragedia en Santander. Tres mujeres han fallecido esta tarde al romperse una pasarela en la playa de El Bocal, en Santander. Una de ellas había sido traslada en estado grave al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente ha perdido la vida. Una cuarta está siendo atendida en el lugar por hipotermia.

Un total de siete las personas se encontraban en la pasarela cuando ha colapsado y en estos momentos se desconoce qué ha sucedido con las otras tres dado que la situación es "confusa". El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado un amplio dispositivo en la zona en la que están interviniendo bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, un helicóptero, Policía Local y sanitarios del servicio 061.

En concreto, el lugar donde se ha producido el suceso es la pasarela ubicada entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía.

