La curiosa petición del Celta de Vigo a Madonna: "Precisamos de tu ayuda"

El club gallego quiere localizar la camiseta del equipo que lució la cantante en 1990 durante el concierto que ofreció en el estadio de Balaídos.

Madonna

MadonnaAgencias

El Celta de Vigo se ha propuesto una curiosa empresa: localizar la camiseta del equipo que usó Madona en 1990 durante el concierto que ofreció el 29 de julio de 1990 en el estadio de Balaídos. Y para ello ha decidido publicar un carta abierta en sus redes sociales pidiendo ayuda a la cantante estadounidense. Firmada por Marián Mouriño Terrazo, presidenta del club vigués, en la misiva se pide ayuda a Madonna para lograr localizar esa prenda.

"Querida Madonna, te escribo esta carta porque necesitamos tu ayuda. El 29 de julio de 1990 actuaste en el estadio del Celta de Vigo, el club de fútbol del que soy presidenta. Aquella noche llevaste puesta nuestra camiseta celeste", indica la misiva del Celta de Vigo.

"Ese recuerdo sigue muy vivo entre nuestra afición. Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego. Muchos ven en todo esto una simple anécdota. Pero a mí me gusta pensar que nada sucede por casualidad", escribe Marián Mouriño Terrazo.

"Aunque no fue la única camiseta de fútbol que llevaste sobre un escenario, esa imagen comenzó a brillar de otra manera con el paso de los años. Porque entendemos mejor lo que defendías entonces: cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer. En el club que presido nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo. Por eso tenemos la ilusión de encontrar esta prenda. Esta búsqueda no es un capricho; es un acto de memoria, es patrimonio emocional de nuestro club", explica la presidenta del Celta de Vigo.

"El próximo viernes 6 de marzo queremos dedicarte un gesto de cariño desde nuestra casa, el estadio de Balaídos. Será a partir de las 20:45 h, antes del partido Celta - Real Madrid, con la intención de formularte con cariño esta pregunta: ¿La tienes tú? Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contacta por mensaje privado", finaliza la carta publicada en las redes sociales del Celta de Vigo.

