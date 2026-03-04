Donald Trump, sobre la participación de que Irán en el Mundial: "Realmente no me importa"

El conflicto abierto en Oriente Medio tras el ataque con misiles realizado por Israel y Estados Unidos sobre Irán, junto a la respuesta del régimen iraní lanzando ataques contra varios países del Golfo Pérsico (Qatar, Baréin, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos, Irak y Jordania) e Israel, han paralizado esa zona del mundo a todos los niveles. El deporte no escapa del conflicto y algunas competiciones han tenido que parar para garantizar la seguridad de aficionados y deportistas.

La gran cuestión es saber cuánto se prolongará un conflicto que ya tiene repercusiones económicas y que también amenaza al mundo del deporte. Una de las situaciones más delicadas está relacionada con el próximo Mundial de Fútbol, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, y la participación de la selección de Irán, encuadrara en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El debut de Irán está programado para el martes 16 de junio ante Nueva Zelanda en Estadio SoFi, Inglewood (California). El segundo partido sería ante Bélgica el 21 de junio en el mismo escenario; mientras que su tercer partido está fijado para el sábado 27 de junio ante Egipto, en el Lumen Field de Seattle. Pero la participación de la selección iraní en la próxima Copa del Mundo es una verdadera incógnita a menos de 100 días para el inicio de la competición.

Trump, sobre Irán: "Es un país muy derrotado y están agotando sus fuerzas"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue preguntado a este respecto y reconoció que no es un asunto que esté entre sus prioridades o preocupaciones.

"Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado y están agotando sus fuerzas", señaló el republicano al medio estadounidense Politico.

Lo cierto es que Irán fue la única nación ausente en una cumbre de planificación de la FIFA para los participantes de la Copa del Mundo realizada esta semana en Atlanta.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, reconoció en las últimas horas que la ferocidad de los ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes no presagiaba nada bueno para la Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

"Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto", señaló Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní, abriendo la posibilidad el pasado domingo a una posible retirada del combinado nacional iráni.

¿Cuáles son los escenario si Irán no va al Mundial de Fútbol?

En la época moderna no hay precedentes de un país que haya logrado la clasificación para una Copa del Mundo y no haya podido o renunciado a participar en la fase final. La FIFA sí recoge, en su artículo 6, los posibles escenarios ante la retirada de una selección.

- Si anuncia su retirada con más de 30 días de antelación al comienzo del torneo, la Comisión Disciplinaría le impondría a la Federación Iraní una multa, como mínimo, de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares).

- Si renuncia con menos de 30 días de antelación. La multa será como mínimo de 500.000 francos suizos (647.712 dólares).

A estas sanciones económicas podrían unirse medidas disciplinarias como la exclusión de la federación de una competición futura organizada por la FIFA.

El apartado 6.7 del reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra"-

Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8,5 plazas), la mejor posicionada sería la selección de Irak, que se ganó el derecho a jugar la repesca internacional, el próximo 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el 'play-off' de la zona asiática.