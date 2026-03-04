Alcaraz y la clave de su gran inicio en 2026: "Controlo mejor mis emociones, incluso mejor que antes"

Carlos Alcaraz aterriza en Indian Wells con la confianza por las nubes. El número 1 del mundo, campeón en 2023 y 2024 en el desierto californiano, llega invicto en 2026 tras conquistar dos títulos -incluido el Open de Australia- y sumar doce victorias en doce partidos. Su explicación es clara: la clave está en la cabeza. "Controlo mejor mis emociones", aseguró en la rueda de prensa previa a su debut.

El murciano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Además de los resultados, transmite una sensación de solidez que le consolida en la cima del ranking. En la previa del torneo, destacó que ahora maneja sus emociones "incluso mejor que antes". Y desarrolló la idea: "Cuando me enfadaba o cuando jugaba mal, ahora consigo encontrar el camino otra vez porque estoy calmado y controlo mis emociones".

Su inicio de temporada ha despertado comparaciones con el histórico arranque de Novak Djokovic en 2011, cuando el serbio encadenó 41 victorias consecutivas. Alcaraz, prudente, admitió la dificultad de semejante reto: "No ves lo difícil que es hasta que empiezas a perseguir algo así. Piensas que 41 no es tanto, pero cuando llevas 12 dices: 'todavía son cuatro o cinco torneos más, los torneos más grandes del mundo'".

Medvedev y Rublev, atrapados

El español también se refirió a la situación vivida por varios jugadores retenidos en Dubái a causa del conflicto en Oriente Medio, entre ellos Daniil Medvedev y Andrey Rublev: "Estamos hablando de que unos días o una semana antes estábamos jugando allí y, de repente, ocurre esto. Ver a algunos jugadores atrapados, que no pueden viajar, ha sido un poco preocupante".

Y abundó: "Espero que puedan viajar y venir aquí pronto. No sé cuál es la situación ahora mismo, pero todos esperamos que se resuelva".

Elogios a Rafa Jódar

Además, tuvo palabras de elogio para Rafa Jódar, una de las grandes promesas del tenis español: "No me sorprende nada lo bien que lo está haciendo ni lo lejos que está llegando. Creo que vamos a ver mucho más de Rafa en los próximos años".

Por último, reflexionó sobre la creciente exposición de los tenistas en redes sociales: "¿por qué no conocer a los jugadores detrás de las cámaras?. Es interesante entender un poco más cómo vive un jugador". Con serenidad, confianza y el recuerdo de sus dos títulos previos en Indian Wells, Alcaraz inicia una nueva defensa en el desierto con la ambición intacta y la mente más fuerte que nunca.

Duro cuadro con Djokovic por su lado

Alcaraz debutará en la segunda ronda del Masters 1.000 de Indian Wells contra el ganador del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Térence Atmane, de acuerdo al sorteo celebrado este lunes.

Atmane, 52 del mundo, derrotó la semana pasada a Dimitrov (número 42) en los dieciseisavos de final del torneo ATP 500 de Acapulco (México).

El torneo de Indian Wells empieza este miércoles y acabará el 15 de marzo, aunque ya están en marcha las rondas clasificatorias.

Alcaraz quedó emparejado en el mismo lado del cuadro que el serbio Novak Djokovic (3 del mundo), con el que se enfrentaría en unas hipotéticas semifinales. En su camino hacia los cuartos de final, el rival más duro es el australiano Alex de Miñaur (número 6).

