Boris Becker señala la principal diferencia entre Alcaraz y Sinner: "Carlos es un tenista emocional y carismático; enfrente..."

Pocas voces están mas autorizadas para hablar de tenis que la de Boris Becker. El extenista alemán, ganador de seis grand slam y uno de los jugadores más precoces de la historia (ganó Wimbledon con tan solo 17 años), sabe de primera mano lo que es la presión de la élite del mundo de la raqueta y ha analizado la situación de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos grandes dominadores actuales del circuito y ganadores de los últimos nueve grand slam. El campeón de dos Open de Australia (1991 y 1996), dos Wimbledon (1985, 1986 y 1989) y dos US Open (1989) opina que no se debe meter "demasiada presión" a Alcaraz y Sinner a la hora de compararles con el Big Three (Federer, Nadal y Djokovic).

"Es muy difícil. Es un largo camino y no pondría demasiada presión en Carlos y Jannick, son muy jóvenes, así que tenemos que darles un poco de espacio para desarrollarse. Ciertamente Tienen el talento y la potencia, pero tendrías que preguntarme dentro de 15 años y podré contestar", señaló Boris Becker este martes en Madrid en el acto del anuncio de los nominados a los Premios Laureus 2026, donde Sinner y Alcaraz están nominados a deportista del año, junto a Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis, Marc Márquez y Tadej Pogacar.

Becker: "Ahora mismo, a Carlos se le ve genial"

El extenista alemán, nacido en Leimen el 22 de noviembre de 1967, aseguró que "nadie es invencible" pero que en este momento Alcaraz "es claramente el número uno"

"Todos tenemos buenas y malas rachas. Él es claramente ahora el número uno, pero todas las cosas pueden pasar en el deporte, siempre es muy contradictorio y eso es lo bonito del deporte. Ahora mismo, a Carlos se le ve genial", admitió Becker.

Boris Becker habló sobre el dominio de hierro que han impuesto Alcaraz y Sinner y le hecho de que hayan ganado los últimos nueve grand slam.

"Eso es bueno para ellos y malo para los demás. Pensábamos que después de la época de Nadal, Federer y Djokovic no tendríamos una próximo superestrella y tenemos dos ahora", analizó Boris Becker.

"El tenis es más popular que nunca antes y tienes dos personajes diferentes. España es muy afortunada porque ha tenido a Nadal durante 20 años y ahora tiene a Alcaraz, que es un jugador emocional y carismático. Y enfrente un jugador más frío como Jannik Sinner, que es lo totalmente opuesto a él, pero ambos son muy buenos y esta competición entre ellos estará allí durante años", indicó el extenista alemán.

Por último, Becker habló sobre su compatriota Alexander Zverev y deseó que pueda conseguir esta temporada su primer título de Grand Slam. "Ha jugado muchas finales, este año es otra oportunidad", concluyó Becker.