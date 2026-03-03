Duro sorteo para Carlos Alcaraz en Indian Wells 2026: cuándo juega y cuadro masculino

Carlos Alcaraz ya conoce su camino en el Masters 1.000 de Indian Wells tras el sorteo celebrado este lunes. El número 1 español debutará directamente en segunda ronda -gracias a su condición de cabeza de serie- frente al ganador del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Térence Atmane.

Atmane (52 del mundo) viene de derrotar la pasada semana a Dimitrov (42) en los dieciseisavos de final del ATP 500 de Acapulco. El torneo californiano comenzará este miércoles y se prolongará hasta el 15 de marzo, aunque las rondas clasificatorias ya están en marcha.

El murciano quedó ubicado en el mismo lado del cuadro que Novak Djokovic (3 del mundo), con quien podría cruzarse en unas hipotéticas semifinales. Antes, en un posible camino hacia los cuartos de final, el rival más exigente sería el australiano Alex de Miñaur (6).

El camino de Sinner

En la parte alta del cuadro, Jannik Sinner (2) debutará en segunda ronda ante el australiano James Duckworth (83) o un jugador procedente de la fase previa. El italiano podría encontrarse en cuartos con el estadounidense Ben Shelton (8) y en semifinales con el alemán Alexander Zverev (4) o su compatriota Lorenzo Musetti (5).

En clave española, Alejandro Davidovich también iniciará su participación en segunda ronda tras recibir un 'bye', y se medirá al ganador del enfrentamiento entre el estadounidense Zachary Svajda y el croata Marin Cilic.

El joven Rafael Jódar, invitado por la organización, jugará en primera ronda frente al chileno Alejandro Tabilo. Roberto Bautista se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan, mientras que el brasileño Joao Fonseca se medirá al belga Raphael Collignon.

Cuadro femenino

En el cuadro femenino del WTA 1.000, la española Jessica Bouzas debutará ante la brasileña Beatriz Haddad Maia, mientras que Cristina Bucsa espera rival procedente de la fase previa. La argentina Solana Sierra jugará contra la estadounidense Peyton Stearns y la colombiana Emiliana Arango frente a Hailey Baptiste.

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, debutará en segunda ronda ante Alycia Parks o una jugadora de la clasificación. Por el otro lado del cuadro, la polaca Iga Swiatek (2) se enfrentará a la alemana Francesca Jones o a una tenista proveniente de la fase previa.

Además, Venus Williams competirá con una 'wild card' en la que será su 30ª participación en Indian Wells desde su debut en 1997, cuando tenía 16 años. La estadounidense conocerá su rival una vez finalicen las rondas clasificatorias.

