Marc Márquez, a Antena 3 Deportes: "Estamos trabajando para intentar luchar por un Mundial más"

El vigente Campeón del Mundo de MotoGP, en una entrevista con Antena 3 Deportes, se muestra preocupado por la guerra en Irán y pide diálogo para acabar con un conflicto que convierte al deporte en algo secundario

Marc Márquez atiende a Antena 3 Deportes

Entrevista completa a Marc Márquez en Antena 3 Deportes | Javier Alba

Javier Alba
Publicado:

La guerra en Irán ya ha llegado al deporte y el motociclismo no iba a quedar aparte. En poco más de un mes, del 10 al 12 de abril, se celebra el Gran Premio de Qatar y sobre la mesa ya está la duda de si se podrá llevar a cabo. Una cuestión que relativiza el Campeón del Mundo de MotoGP, Marc Márquez, admitiendo que "el campeonato es secundario en la situación actual del mundo".

"En el mundo se hablaba del GP de Qatar y si se hará o no... Es totalmente secundario, esperemos que se normalice y se use el diálogo para todo", apunta Marc Márquez a Antena 3 Deportes.

"Con el conflicto bélico actual el deporte es secundario"

Marc Márquez

En una entrevista concedida a Antena 3Deportes, el ilerdense ha destacado la suerte que tuvo en el GP de Tailandia al no caerse después de 'desllantarse' el neumático trasero de su Ducati. "Podría no estar aquí hablando contigo, es algo que no me había pasado nunca", reconoce Marc Márquez al periodista Javier Alba.

"No me había pasada nunca, me salve de una caída buena. Me hubiera gustado acabar la carrera, pero me siento afortunado de no haber caído, de no hacerte daño y de estar aquí contigo hablando", explica Marc Márquez.

"Tuve suerte en Tailandia, podría no estar aquí"

Marc Márquez, tras pinchar su neumático trasero en Tailandia

"Es mejor pasara página y no buscar explicaciones. Fue una acción en la que opté por el camino seguro, que era el salir de la pista y volver a entrar tranquilamente", recuerda el de Cervera.

Sobre la posibilidad de ganar su décimo título mundial, Marc Márquez lo tiene claro: "lo voy a luchar". Para ello su escudería dice que está trabajando muy duro, igual que él en el aspecto físico, tras ser operado del hombro derecho a finales del año pasado.

Marc Márquez quiere luchar este año por su décimo título mundial

De lo que prefiere pasar página es de la sanción en el primer gran premio del año por una maniobra con Pedro Acosta que le obligó a ceder una posición y con ello perder la victoria en la carrera al sprint, que ganó el murciano. Lo que espera es que el listón sea igual para todos durante el resto de carreras.

"Estamos trabajando lo mejor posible tanto físicamente como técnicamente para intentar luchar por un Mundial más... Ojalá podamos celebrar algo a final de año", concluye Marc Márquez.

