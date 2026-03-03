La despedida de Vicente Vallés a Fernando Ónega: "Fue un gigante, y los gigantes siempre dejan huella"

Este martes ha fallecido Fernando Ónega a los 78 años. Referente del periodismo de la Transición y voz de la reflexión, su eterno legado en el periodismo va mucho más allá del famoso 'Puedo prometer y prometo'.

Vicente Vallés, director y presentador del Informativo de Antena 3 Noticias 2, se ha despedido del histórico periodista.

La emotiva despedida de Vicente Vallés

"Era un rostro muy conocido, pero millones de españoles lo reconocían especialmente por su voz y por su estilo inconfundible.

Fernando Ónega pronunció estas palabras el año pasado cuando recibió el premio de la Asociación de la Prensa.

Trabajó en todos los medios, tanto en prensa como en radio como en televisión, y trabajó también al servicio del primer presidente de la Democracia.

Cuando Adolfo Suárez dijo 'Puedo prometer y prometo' estaba leyendo una frase que quedó para la historia y cuyo autor era Fernando Ónega.

Fue un gigante, y los gigantes siempre dejan huella.

Fernando fue un maestro del periodismo y, por tanto, un maestro de periodistas.

Durante unos años fue el director de este mismo Informativo de la noche aquí en Antena 3. Hoy nos ha dejado a los 78 años y queremos, desde aquí, enviar un fuerte abrazo a su familia, empezando por nuestra compañera, su hija Sonsoles Ónega".