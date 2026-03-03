Alcaraz arranca su 'era mullet' en Indian Wells: "¡Me gusta tu nuevo corte de pelo!"

El doble campeón de Indian Wells en 2023 y 2024 ya está en el desierto californiano. Carlos Alcaraz aterrizó este domingo en Estados Unidos después de viajar desde España con la mente puesta en el 'Quinto Grand Slam' de la temporada. El murciano no pierde el tiempo para buscar una adecuada adaptación a las condiciones climatológicas y de la pista del desierto californiano.

Por tanto, realizó un entrenamiento en la pista uno del recinto junto al belga Zizou Bergs en la mañana del lunes y con cerca de 30º de temperatura. El murciano intercambió sensaciones mientras portaba una camiseta de LeBron James en Los Ángeles Lakers. Y es que Carlitos está dando espectáculo ya desde su preparación para el torneo en el desierto de California.

Además, luce nuevo corte de pelo 'mullet', con los lados muy rapados, motivo por el que protagonizó una anécdota con un aficionado. "Me gusta tu nuevo corte de pelo", le dicen al murciano desde la grada. Él se acerca y responde: "¿Te gusta?". Y el seguidor dice: "Sí, sí, está muy bien". A lo que responde el tenista, cómo no, con una sonrisa.

El de El Palmar llega en un momento espectacular con pleno de triunfos en 2026. Levantó el Open de Australia en Melbourne, el último Grand Slam que le faltaba. Y conquistó en Doha un nuevo título a su gran palmarés. Ahora, espera lograr su tercer campeonato en Indian Wells tras caer en semifinales con Cameron Norrie el curso pasado. Su debut, programado para la segunda ronda el viernes 6 o el sábado 7 de marzo.

Duro cuadro con Djokovic por su lado

Alcaraz debutará en la segunda ronda del Masters 1.000 de Indian Wells contra el ganador del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Térence Atmane, de acuerdo al sorteo celebrado este lunes.

Atmane, 52 del mundo, derrotó la semana pasada a Dimitrov (número 42) en los dieciseisavos de final del torneo ATP 500 de Acapulco (México).

El torneo de Indian Wells empieza este miércoles y acabará el 15 de marzo, aunque ya están en marcha las rondas clasificatorias.

Alcaraz quedó emparejado en el mismo lado del cuadro que el serbio Novak Djokovic (3 del mundo), con el que se enfrentaría en unas hipotéticas semifinales. En su camino hacia los cuartos de final, el rival más duro es el australiano Alex de Miñaur (número 6).

