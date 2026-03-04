China arremete contra Trump tras su amenaza con cortar lazos comerciales con España: "El comercio no debe ser utilizado como arma"

Tras las últimas declaraciones de Donald Trump en las que el mandatario amenazaba con cortar relaciones comerciales con España por el posicionamiento de nuestro país ante la guerra de Irán, China ha querido manifestarse.

China ha rechazado por completo estas palabras de Trump. Así lo ha afirmado la portavoz jefa del Ministerio chino de Exteriores, Mao Ning, concluyendo que "el comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento". El presidente estadounidense cargó contra España calificando al país de un "aliado" terrible. Esta reacción se produce tras la negativa del Gobierno español al uso de las bases de Rota y Morón para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán, cosa que Trump se niega a aceptar alegando que "pueden usar las bases que quieran".

Por otro lado, a este descontento se le suma el 'no' de Pedro Sánchez a disparar el gasto militar al 5% del PIB. "Todo comenzó cuando todos los países europeos aceptaron mi petición de aportar el 5% que les correspondía. Todos se mostraron entusiasmados con la idea, Alemania, todos, menos España, y ahora dicen que no podemos usar las bases, es terrible", señaló Trump en una comparecencia junto al canciller alemán, Friedrich Merz.

Mao Ning, ante este contexto de escalada del conflicto internacional, ha querido dejar clara la postura de su país: "Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán violan el derecho internacional". Una denuncia que Pekín sostiene desde el inicio de las operaciones militares, de las que, además, ha pedido el cese inmediato.

Desde España, el Gobierno no ve tan sencilla una ruptura comercial y considera que tienen que darse una serie de circunstancias para que la relación cambie. El Presidente del Gobierno ha respondido defendiendo que Madrid cumple sus compromisos con la OTAN y que cualquier revisión de la relación bilateral, por parte del presidente estadounidense, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos. "Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y que pueda ser eficaz y vamos a seguir trabajando para una paz duradera en Ucrania y Gaza", concluye Sánchez desde Moncloa.

La Comisión Europea, por su parte, confía en que Washington respete sus compromisos comerciales y también asegura que protegerá los intereses de la UE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.