Despegar en un coche eléctrico rozando los 500 km/h: así es el YangWang U9 Extreme

Récord mundial de velocidad con un coche eléctrico 'made in China'.El YangWang U9 Extreme de BYD llega a los 496,22 km/h en el circuito cerrado alemán de Papenberg.

Así es el YangWang U9 Extreme de BYD

Joaquín Albareda
Publicado:

Vivir la sensación previa al despegue de un avión. Es lo que proporciona el deportivo del fabricante de vehículos chino BYD. Su YangWang U9 Extreme es el coche eléctrico más veloz del mundo. Haciendo honor a lo que significa la traducción de su nombre, 'mirar hacia lo alto', la marca asiática se coloca en la cima de las más potentes prestaciones en un coche que no utiliza combustible.

"Ha sido un orgullo poder manejar el YangWang y haber alcanzado el récord mundial"

Marc Basseng

En el circuito de pruebas ovalado de Papenburg, en Alemania, este vehículo de producción alcanzó la impresionante punta de velocidad de 496,22 kilómetros por hora. De esta forma el YangWang aventaja en casi seis kilómetros a la hora el anterior récord del Bugatti Chiron. Ningún otro coche de serie ha estado tan cerca de llegar a los 500 km/h.

BYD pondrá a la venta unas unidades limitadas: tan solo30 coches. Tuvo el privilegio de pilotarlo el alemán Marc Basseng, un especialista en pruebas de resistencia: "Ha sido un orgullo poder manejar el YangWang y haber alcanzado el récord mundial. Fue bien en todas las vueltas".

Más que algún F1

Basseng tuvo en sus manos una unidad eléctrica de 3.000 caballos de potencia. Más que algún Fórmula 1. Algo imposible de alcanzar con un coche de combustión... El Yung Wang esta equipado con cuatro motores, uno en cada rueda. Tardó tres minutos en rozar una cifra inimaginable: los 500 kilómetros a la hora. La pretensión del fabricante asiático es convertirse en el número uno del mercado de la automoción.

