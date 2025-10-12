Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Adiós al sello en el pasaporte: así es el nuevo control de fronteras

Los aeropuertos han implementado un escaneo automático y han comenzado a sustituir el método tradicional por sistemas de escaneo biométrico. Prometen mayor eficiencia, seguridad y reducción de tiempos en los puntos de control migratorio.

Yolanda Durán
Publicado:

Viajar por el mundo está cambiando y uno de los símbolos más representativos del tránsito internacional, el sello en el pasaporte, comienza a desaparecer. La implementación de sistemas automáticos de escaneo biométrico en aeropuertos de Europa, Asia y América marca un antes y un después en la forma en que los viajeros cruzan fronteras.

Estos nuevos sistemas, que ya funcionan en países como Alemania, Australia, Singapur y, dentro de unos días, en España, utilizan tecnología de reconocimiento facial y escaneo de documentos para registrar electrónicamente la entrada y salida de los pasajeros. En lugar de un sello físico, el pasaporte es escaneado y la información queda almacenada digitalmente en bases de datos migratorias, vinculada a los datos biométricos del viajero.

Nuevo control de fronteras

La medida busca optimizar los procesos de control, reducir las filas en los aeropuertos y, sobre todo, reforzar la seguridad fronteriza mediante herramientas tecnológicas más difíciles de falsificar que los métodos tradicionales. Según las autoridades, también se mejora la trazabilidad de los movimientos internacionales y se agiliza la colaboración entre agencias de inmigración a nivel global.

Sin embargo, el cambio no está exento de debate. Algunos usuarios lamentan la pérdida del sello como recuerdo tangible de sus viajes, mientras que otros plantean preocupaciones sobre la privacidad y el uso de datos personales. A pesar de ello, organismos internacionales respaldan el avance como parte de una transformación inevitable hacia un futuro más digital.

De hecho, se espera que más aeropuertos adopten esta tecnología, y que el sello en el pasaporte se convierta en una rareza, más ligada a la nostalgia que a una necesidad operativa. El control migratorio, como muchas otras áreas, avanza hacia un entorno donde la automatización y la biometría serán la norma común.

