Feijóo responderá este lunes a las preguntas de Susanna Griso en Espejo Público

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, responderá este lunes a las preguntas de Susanna Griso en el programa Espejo Público.

Entre otros temas, se abordará la petición del Partido Popular para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Senado; el "ánimo Alberto" que Sánchez espetó al líder popular en el Congreso y la declaración de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre "que se vayan a abortar a otro lado".

Respuesta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo, en respuesta al "ánimo, Alberto" que esta semana le dedicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se siente animado porque su pareja "no está en el juzgado" ni tampoco su hermana, ni su número dos en prisión. "Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel", ha comentado Feijóo en un corrillo con periodistas durante la tradicional recepción ofrecida por los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía con motivo del Día de la Fiesta Nacional."Ánimo, Alberto" fueron las palabras con las que Sánchez respondió el pasado miércoles en el Congreso al líder de la oposición, quien le anunció que sería citado en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo.