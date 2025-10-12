Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Masters 1.000 de Shanghái

Un histórico Vacherot se lleva la final de Shanghái ante su primo Rinderknech

El monegasco llegó al torneo desde la previa como número 204 del mundo y ha conseguido salir campeón (4-6, 6-3 y 6-3). Vacherot es el ganador con ranking más bajo en la historia de los ATP Masters 1.000.

Valentin Vacherot en el Masters 1.000 de Shangh&aacute;i

Valentin Vacherot en el Masters 1.000 de ShangháiGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

Valentin Vacherot entra en los libros de historia del tenis al coronarse en la final del Masters 1.000 de Shanghái ante su primo Arthur Rinderknech por 4-6, 6-3 y 6-3. El monegasco, 204 del mundo, se convierte en el ganador con el ranking más bajo en la historia de los ATP Masters 1.000.

Vacherot, quien venía de tumbar al mismísimo Novak Djokovic en semifinales, llegó a China como reserva en la fase previa y nunca antes había disputado el cuadro principal de un Masters 1.000 sobre pista dura. El resultado supone una de las mayores sorpresas del año en el circuito ATP.

