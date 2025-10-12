Un histórico Vacherot se lleva la final de Shanghái ante su primo Rinderknech

Valentin Vacherot entra en los libros de historia del tenis al coronarse en la final del Masters 1.000 de Shanghái ante su primo Arthur Rinderknech por 4-6, 6-3 y 6-3. El monegasco, 204 del mundo, se convierte en el ganador con el ranking más bajo en la historia de los ATP Masters 1.000.

Vacherot, quien venía de tumbar al mismísimo Novak Djokovic en semifinales, llegó a China como reserva en la fase previa y nunca antes había disputado el cuadro principal de un Masters 1.000 sobre pista dura. El resultado supone una de las mayores sorpresas del año en el circuito ATP.

