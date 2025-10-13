Ferran Torres, baja para el partido ante Bulgaria por "molestias musculares"

Ferran Torres, delantero internacional del Barcelona, ha sido desconvocado este lunes por parte de la Selección Española de Fútbol y no jugará ante Bulgaria este martes.

"Ferran Torres ha sido desconvocado para jugar contra Bulgaria el cuarto partido de clasificación para el Mundial 2026 en Valladolid. El delantero del FC Barcelona, tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada", detalla la RFEF en un comunicado.

"Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del FC Barcelona están informados de todos los detalles", añade el comunicado de la RFEF.

Ferran Torres se suma a las bajas de dos jugadores más del Barcelona que estuvieron en la convocatoria de Luis de la Fuente. Lamine Yamal no se pudo sumar a la concentración el pasado lunes y Dani Olmose tuvo que marchar sin poder jugar ante Georgia.

La ausencia de Ferran ante Bulgaria aumenta la plaga de bajas que sufre España, sin poder contar por lesión con Dani Carvajal, Dean Huijsen, Rodri Hernández, Fabián, Fermín, Gavi, Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo.

