Ferran Torres, baja para el partido ante Bulgaria por "molestias musculares"

El delantero valenciano regresa a Barcelona y será baja para el partido ante Bulgaria.

Ferran Torres, en el partido ante Georgia en Elche

Ferran Torres, en el partido ante Georgia en ElcheEfe

Ferran Torres, delantero internacional del Barcelona, ha sido desconvocado este lunes por parte de la Selección Española de Fútbol y no jugará ante Bulgaria este martes.

"Ferran Torres ha sido desconvocado para jugar contra Bulgaria el cuarto partido de clasificación para el Mundial 2026 en Valladolid. El delantero del FC Barcelona, tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada", detalla la RFEF en un comunicado.

"Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del FC Barcelona están informados de todos los detalles", añade el comunicado de la RFEF.

Ferran Torres se suma a las bajas de dos jugadores más del Barcelona que estuvieron en la convocatoria de Luis de la Fuente. Lamine Yamal no se pudo sumar a la concentración el pasado lunes y Dani Olmose tuvo que marchar sin poder jugar ante Georgia.

La ausencia de Ferran ante Bulgaria aumenta la plaga de bajas que sufre España, sin poder contar por lesión con Dani Carvajal, Dean Huijsen, Rodri Hernández, Fabián, Fermín, Gavi, Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo.

Arjan Pipa y Somrak Khamsing arrasan Madrid con su lección de Muay Thai: "Es mágico y un privilegio tenerlos aquí en España"

Arjan Pipa y Somrak Khamsing imparten su lección magistral en Madrid

Deportes

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se estrechan la mano tras la final del US Open

Ranking ATP: Alcaraz se consolida en el número 1 y Valentin Vacherot asciende 164 posiciones

Carlos Alcaraz, en el Six Kings Slam del año pasado

Six Kings Slam 2025: Horario, fechas, participantes y rivales de Carlos Alcaraz

Despegar en un coche eléctrico rozando los 500 km/h: así es el YangWang U9 Extreme
Récord

Despegar en un coche eléctrico rozando los 500 km/h: así es el YangWang U9 Extreme

Mikel Oyarzabal en el partido contra Georgia
Selección española

Oyarzabal se consolida como el '9' de España para el Mundial 2026

Kylian Mbappé con la selección francesa
Francia

Mbappé avisa a España: "Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial"

El francés reconoce el gran momento de la selección española, a la que considera "el mejor equipo de Europa", pero lanza una advertencia.

Alberto Contador en conexión con Antena 3 Deportes
Ciclismo

Alberto Contador se rinde a Tadej Pogacar: "Es un extraterrestre"

El esloveno cierra su mejor temporada con la conquista del Giro de Lombardía y Alberto Contador, en conexión con Antena 3 Deportes, elogia el nivel del ciclista esloveno.

El seleccionador alemán Álex Mumbrú

El calvario de Álex Mumbrú: un mes ingresado en el hospital y 16 kilos menos

Valentin Vacherot en el Masters 1.000 de Shanghái

Un histórico Vacherot se lleva la final de Shanghái ante su primo Rinderknech

España celebra uno de los goles a Georgia

España perdona una goleada a Georgia y encarrila su billete al Mundial 2026 (2-0)

